Como era Portugal antes da entrada na CEE? Dez gráficos explicam 40 anos de mudanças

Em 1985, o carro mais vendido foi o Nissan Micra, lançado dois anos antes mas só chegado a Portugal nesse ano, com um custo de cerca de 270 mil escudos. Convertido para euros são cerca de 1.346€, que com ajuste à inflação atual, equivale a 6.281€ atualmente.

O mais recente modelo do Nissan Micra, lançado em 2023, tem um custo base de 15.999 euros, e a próxima versão, que sairá no final do ano, será 100% elétrica, num sinal de mudança dos tempos.

Mas as mudanças não são feitas só a nível dos bens. Os salários cresceram mais de nove vezes em relação aos de 1985.