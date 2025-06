Gasóleo vai ter a maior subida de preço dos últimos três anos

Com o aumento de oito cêntimos, o preço médio do litro de gasóleo em Portugal deverá subir para os 1 ,616 euros por litro , quando estava nos 1,536 €/L esta sexta-feira, segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A confirmarem-se as previsões do Automóvel Club de Portugal , esta subida de preço no gasóleo será a maior em quase três anos . É preciso recuar até agosto de 2022 para encontrar um aumento maior.

As subidas anunciadas podem ainda sofrer alterações devido ao fecho do mercado de petróleo brent desta sexta-feira e porque os preços finais dependem dos valores praticados pelas gasolineiras, variando entre postos de abastecimento.

Governo afasta medidas para baixar preços

Em reação ao aumento de preços, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, diz estar a "acompanhar a situação", não esclarecendo se o Governo poderá atuar nos preços dos combustíveis em breve.

"Iremos acompanhar a situação, vamos ver como se desenvolve o conflito no Médio-Oriente e, em função da evolução futura do preço do petróleo poderemos ou não atuar", afirmou, à margem da reunião do Ecofin, no Luxemburgo, que indica que o "preço do petróleo está muito longe dos preços de 2022", que levaram à criação de medidas de emergência a nível europeu.

O ministro lembra ainda que, no início do ano, aconteceu uma subida do preço do petróleo que levou à subida dos preços de gasóleo e gasolina. "Nessa vez, também disse que era preciso ter calma e esperar para ver o evoluir dos acontecimentos e, passadas algumas semanas, os preços dos combustíveis baixaram", referiu.

À Antena 1, o antigo ministro das Finanças, João Leão, admitiu uma subida dos preços dos combustíveis devido ao conflito entre Irão e Israel, considerando que ainda é cedo para perceber os efeitos reais na economia mundial.

Já na Alemanha, o presidente do Bundesbank alertou esta segunda-feira para os riscos de um choque petrolífero ligado ao conflito entre Israel e o Irão, instando a zona euro a não relaxar a política monetária, apesar de a inflação ter regressado a 2%.

Na última semana, o preço do crude subiu 11% em relação à semana anterior, chegando aos 77,32 dólares o barril - mais oito que os 69,65 dólares a que estava a 12 de junho.