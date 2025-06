Paulo Macedo. "As taxas de juro vão descer menos que o previsto"

O Presidente da Caixa Geral de Depósitos admite mais descidas das taxas de juro mas em dimensão menor face ao previsto. A culpa é da pressão que as tarifas e outros fatores de mercado exercem sobre o valor do dinheiro.

"Temos pressões inflacionistas que são mais acentuadas, com as tarifas e com preços de commodities que valorizam, o que pode fazer com que as taxas de juros diminuam menos", explicou Paulo Macedo na sua intervenção no Encontro Fora da Caixa, organizada no Funchal, onde a Renascença foi parceiro média.

O líder do banco público lembra que as taxas de juro do BCE estão já próximas da referência dos 2%. " As taxas de juro ainda vai diminuir, mas também já não é muito mais. Isto, de qualquer maneira, representa um abrandamento grande nas exigências que são colocadas às famílias e às empresas", complementa Paulo Macedo.