Confederação do Comércio. "China e EUA dominam a nova fase da economia"​

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) lamentou esta quarta-feira um "problema estrutural" de produtividade em Portugal e que os planos apresentados pelos últimos Governos passam por "melhorar um pouco" o que há e "mais nada", referindo que a Europa "perdeu a guerra da economia" e que quem domina a nova fase económica são os Estados Unidos e a China.



Na abertura da conferência “O futuro da Europa: Modelo Europeu e o Esgotamento do Milagre Alemão”, que se está a realizar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o presidente da CCP, João Vieira Lopes, mostrou-se surpreendido por o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter convocado uma reunião da concertação social para esta quarta-feira, marcada para as 10 horas, sem acertar com os parceiros sociais a data da mesma.

"Provavelmente não conseguirei ouvir a intervenção do primeiro-ministro, mas também não é difícil perceber qual é o seu enquadramento", desabafou, no final da sua intervenção.

Ao longo do seu discurso, João Vieira Lopes apontou para um "problema estrutural" de produtividade em Portugal, que é "75% da europeia, que já de si é 80% da americana".

"A Europa perdeu claramente a guerra da economia 4.0. China e EUA dominam a nova fase da economia e não será muito fácil à Europa voltar a ter o papel que tinha"

O presidente da CCP considerou que o setor do comércio e serviços tem vindo a ser "sempre bastante discriminado", não só a nível das políticas, mas também de fundos europeus: "Em matéria de fundos de coesão, aquilo que foi para as empresas privadas andou, em média, na casa dos 4% na área do comércio, nos 11% na área dos serviços, 15% para a área do turismo", exemplificou.