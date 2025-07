Europa vive síndrome Disney. "Tem os melhores jovens e melhores idosos, mas perdeu no meio"

Antes, António Ramalho referiu que as seis grandes razões apontadas por Wolfgang Münchau para o "fim do milagre alemão" estão relacionadas com problemas de governação no país, contrapondo as soluções do relatório Draghi ao notar que, retirando o PIB tecnológico dos Estados Unidos, o crescimento da UE e EUA seria exatamente o mesmo nos últimos anos.

"O que se verifica é a revolução tecnológica, que nós não aproveitámos", sublinha.

"A Europa vê-se muito indignada com o princípio das tarifas norte-americanas, mas o primeiro continente a regionalizar a sua estrutura e pensamento económico foi a Europa através da Política Agrícola Comum", afirmou, indicou que depois falta uma "estrutura política" que tenha flexibilidade para permitir que o modelo regionalizado responda às outras potências mundiais.

Falando de seguida, Augusto Mateus, antigo ministro da Economia no primeiro Governo de António Guterres, defendeu que a União Europeia é um "projeto de paz" e que a Política Agrícola Comum "não é um instrumento económico, mas sim um instrumento político".

"Um problema novo, colossalmente importante, é o de que aumentámos em cerca de 18 anos a esperança de vida à saída da vida ativa, mas não temos conteúdo. Temos mais esses anos de vida, mas não temos vida para esses anos. A não ser esperar. Com mais calma, com menos calma. Com mais interesse, com menos interesse", afirma, referindo que a longevidade "não pode ser tratada como um problema" e que grande parte do crescimento europeu deveu-se à variável demográfica.

Augusto Mateus defende que o caminho "não é separar o mundo rural do mundo urbano, é hibridizar os dois e preencher a longevidade conquistada", de forma a encontrar uma nova relação entre demografia e economia que estimule o crescimento. O antigo ministro questionou ainda como é possível o bloco europeu ter criado a Comunidade Económica do Carvão e do Aço e agora não ser capaz de criar a comunidade da descarbonização.

O analista de Relações Internacionais, João Marques de Almeida, lembrou que a Europa está, segundo muitos críticos, "em crise há mais de 20 anos", mas recordou as "muitas crises" que China e Estados Unidos atravessam e continuam a atravessar.

"É óbvio que há muitas coisas críticas na Europa, mas a China também tem muitas crises. Tem uma crise de dívida enorme. Os EUA têm uma dívida pública gigantesca e está a acontecer uma coisa que é preocupante: o dinheiro que gastam a pagar juros da dívida é superior ao que gastam no orçamento de Defesa. Se olharmos para a história, isto costuma ser um momento de declínio das grandes potências mundiais", afirmou.

João Marques de Almeida lembrou que a Europa chegou a ter 300 mil milhões de euros investidos na bolsa norte-americana e que o maior desafio do bloco europeu é, acima da luta entre o euro e o dólar, ter um mercado de capitais que rivalize com Wall Street.

No final da sua intervenção, salientou o "grande otimismo" de Münchau em esperar que os países do Sul da Europa deem lições de disciplina fiscal aos países do Norte da Europa, referindo que a França é o "elefante na sala da União Europeia", tendo em conta os défices nos últimos anos, considerando que o país é "cada vez mais de sul da Europa".