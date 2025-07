Aumenta o número de portugueses a receber salário mínimo

Um em cada três novos contratos vem com salário mínimo

A subida do salário mínimo também se refletiu em quem entrou no mercado de trabalho ou mudou de empresa, com a incidência a aumentar quase dois pontos percentuais entre 2015 e 2022.

No ano mais recente para o qual são conhecidos números, 31,4% das pessoas com novo contrato entraram com salário mínimo, especialmente os mais jovens - 36,5% entre pessoas com idade igual ou inferior a 30 anos no seu primeiro trabalho.

A percentagem de novos contratos com o salário mínimo é, de maneira natural, mais elevada nas escolaridades mais baixas e consideravelmente menor nos graus do ensino superior.

Por nacionalidade, em 2022, 43% dos novos contratos de trabalhadores com nacionalidade estrangeira contemplavam um salário base igual ao SMN, o que compara com 29% no caso dos trabalhadores nacionais.

Mais de 20% dos trabalhadores a tempo inteiro recebem o salário mínimo

Os números do Banco de Portugal vão de encontro ao cenário mostrado pelos dados mais recentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo os Quadros de Pessoal, divulgados em junho, a percentagem de trabalhadores por conta de outrem a tempo inteiro a receber o salário mínimo cresceu na última década - de 14,2% em 2013 para mais de 20,7% em 2023.

Apesar da subida, a percentagem de pessoas com o salário mínimo tem vindo a descer desde a pandemia, quando atingiu os 23,9% em 2020.