Veja quanto vai poupar até ao final do ano com as novas tabelas de IRS

Uma pessoa casada com dois filhos que ganhe 1.000 euros brutos por mês vai poupar apenas 33 euros até ao final do ano com as novas tabelas de IRS que vão entrar em vigor em agosto, enquanto o mesmo casado com dois filhos e um salário de 5.000 euros vai descontar menos 2.350 euros de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares entre agosto e dezembro.

No primeiro caso, segundo as simulações da consultora EY para a Renascença, as reduções das taxas nos escalões de IRS vão permitir um desconto de apenas um euro a partir de outubro e até dezembro, enquanto os retroativos de agosto e setembro permitirão poupar 15 euros por mês, uma vez que todos os salários até 1.081 euros terão 0% de retenção nestes dois meses, para quem é casado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Somando as poupanças de agosto e setembro com as das novas tabelas de outubro, novembro e dezembro, temos uma poupança total de 33 euros.

No segundo caso, o de uma pessoa com rendimento de 5.000 euros brutos mensais, será o mais beneficiado com as mexidas nas taxas de escalões de IRS, uma vez que irá descontar menos 1.145 euros nos meses de agosto e setembro e, a partir de outubro, vai descontar menos 20 euros por mês do que descontava até agora.

Feitas as contas, entre agosto e dezembro, vão poupar cerca de 2.350 euros.