Férias, baixas e serviços mínimos. O que muda na lei laboral?

A fiscalização é também uma condição para o sucesso da alteração às baixas médicas autodeclaradas. O Governo quer que as declarações falsas possam dar direito a despedimento. No entanto, "apesar de hoje em dia não estar expressamente prevista, evidentemente que falsas declarações podem constituir fundamento para a cessação do contrato", lembra o advogado.

Admite que esta norma tenha um objetivo "mais informativo, de aviso", a dificuldade está na fiscalização da medida. "Isso não vai ser fácil, até porque nós estamos a falar de um dia, não há uma máquina na Segurança Social para, no espaço de poucas horas, estar à porta do trabalhador e confirmar que ele está efetivamente doente", diz. "Temos um prazo muito curto que obrigaria a uma intervenção muito, muito sólida. Eu vejo com dificuldade que num mundo real possa acontecer", conclui.

Alargamento dos contratos de trabalho a termo

A reforma proposta inclui ainda o alargamento dos contratos de trabalho a termo. A maioria é de seis meses e passa a um ano. "Não creio que seja uma revisão de fundo, algo que deve assustar", defende Luís Gonçalves da Silva.

O executivo quer ainda simplificar o teletrabalho ou permitir o pagamento dos subsídios de férias e de Natal em duodécimos. No total, está prevista a alteração de mais de uma centena de artigos do Código do Trabalho.

Neste momento o anteprojeto está em discussão na Concertação Social, que tem já três reuniões marcadas para setembro. Este processo não tem ainda prazo para terminar.