Obras da linha de alta velocidade podem começar em 2026

O contrato com o Banco Europeu de Investimentos foi assinado pela Avan Norte, nome que substitui o consórcio LusoLav no esquema da concessão apresentado esta terça-feira. Há mais dois veículos do lado do consórcio para gerir a concessão: a Avace Norte, responsável pela empreitada; a Avexp Norte, a quem cabem as expropriações; e outra empresa (de nome impercetível a partir do logótipo apresentado) para tratar da manutenção da infraestrutura.

A concessão da linha de alta velocidade dura 30 anos — cinco anos de construção e 25 anos de manutenção e disponibilização da linha.

Dia "histórico" com agradecimentos a Pedro Nuno Santos

Na cerimónia de assinatura do contrato de concessão, e também do contrato para o financiamento do BEI, o presidente da IP, Miguel Cruz, considerou o dia histórico, por marcar o arranque do investimento da alta velocidade no país, dando-se início "à transformação essencial no transporte ferroviário", que vai permitir "estimular a competitividade da economia portuguesa e abrir novas oportunidades para o desenvolvimento económico regional e nacional".

Carlos Fernandes agradeceu às seis empresas portugueses que compõem o consórcio LusoLAV - Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto -- por "acreditarem no país" e terem avançado com uma candidatura que envolve "quase 2.000 milhões de euros de financiamento privado da concessionária".

O responsável agradeceu também ao antigo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, pela "coragem" de falar em alta velocidade em Portugal. "É graças a ele, a esse impulso que ele nos deu que estamos aqui hoje", salientou Carlos Fernandes, que agradeceu também ao atual Governo pelo "empenho e apoio".

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, salientou o "enorme consenso nacional" que existe em torno deste projeto ferroviário.

"Da nossa parte, este consenso é para durar, não pode ser de outra forma para concretizarmos o sonho de termos um país mais próximo, mais coeso", garantiu o governante.

Da parte da empresa Avan Norte, Carlos Mota Santos assegurou que o consórcio agora transformado em concessionária estará "fortemente empenhado para que o contributo das empresas portuguesas não termine em Oiã".