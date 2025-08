Maiores bancos com lucros de 2.608 milhões, mesmo com descida dos juros

Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, Santander, BPI e Novo Banco, os cinco maiores bancos a operar no país, fecharam a primeira metade do ano com lucros de 2.608 milhões de euros, um valor em linha com os 2.619 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Os resultados foram pressionados pela descida dos juros, e nem todos os bancos resistiram à redução da margem de lucro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por exemplo, o BPI e Santander viram os lucros caírem 16% e 8%, respetivamente, para 274 milhões e 504 milhões.