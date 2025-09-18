Mulheres têm de trabalhar mais 56 dias por ano para ganhar o mesmo que homens

Isso quer dizer que, para uma mulher no setor público ganhar o mesmo que um homem, tem de trabalhar mais 22 dias, qualquer coisa como três semanas, já uma mulher que trabalhe no setor privado terá de trabalhar mais de dois meses - 65 dias - para equiparar-se aos ganhos de um homem.

Comparando com outros países da União Europeia, este fosso entre mulheres e homens no público e privado só é inferior em três países: Polónia, Chipre e Itália. Em dois deles - Chipre e Itália -, as mulheres têm um salário médio superior aos dos homens no setor público.

Segundo a União Europeia, um quarto de toda a disparidade salarial entre homens e mulheres pode ser explicada pela sobrerepresentação de mulheres em setores menos bem pagos, como saúde ou educação, uma vez que uma em cada três mulheres e apenas 8% dos homens trabalham nestes setores.

Em Portugal, o setor com maior disparidade salarial entre homens e mulheres é o das atividades artísticas e no desporto, onde homens ganham 49% mais que mulheres. Ajustando a disparidade para funções semelhantes, a diferença é, ainda assim, de 15,9%.

Noutros setores, como o da ciência, consultoria, finanças, comunicação, transportes ou de indústrias transformadoras, a desigualdade salarial é superior a 10%. Esta diferença é menor na Administração Pública e Segurança Social, onde a disparidade para funções semelhantes é de 4,7%, no setor da eletricidade e água (4,2%) e em organizações internacionais (3,5%).

Como se compara Portugal na igualdade de género?

Segundo o Global Gender Gap Report, do Fórum Económico Mundial (FEM), Portugal caiu 17 lugares no seu índice que avalia a evolução da paridade em quatro dimensões: participação e oportunidades na economia; acesso à educação; saúde e sobrevivência e empoderamento político.

Ocupando agora a 34.ª posição, Portugal caiu mais dois pontos percentuais em relação ao ano passado, tal como países como Quénia, Nicarágua, Peru e Tajiquistão, e é atualmente o 18.º país europeu no índice.

Em relação a 2024, Portugal caiu dois lugares no campo das oportunidades das mulheres na economia, de 27.º para 29.º, e caiu 17 lugares no que toca à política, com a redução de mulheres no Parlamento e de ministras no Governo - dos 60 membros do executivo de Luís Montenegro, só 20 são mulheres, o peso mais baixo da última década.