Qual é o concelho mais rico em Portugal? E qual viu os salários crescerem mais?

Por regiões, a Área Metropolitana de Lisboa liderava o PIB per capita, com cerca de 26,5 mil euros de riqueza por habitante, seguida dos habitantes do Alentejo Litoral, com 25 mil euros de riqueza, de Aveiro (21 mil euros), de Leiria e Baixo Alentejo, com 20 mil.

No entanto, os habitantes de Lisboa foram os que viram o PIB crescer menos nos últimos 15 anos - um crescimento de 12% desde 2009 -, enquanto a região do Ave viu o PIB per capita subir mais de 50% no mesmo período.

Castro Verde lidera salários, em Gavião cresceram 50% em três anos

Não é Lisboa, nem Porto, nem Oeiras. O concelho onde a média salarial é a mais alta do país fica em Castro Verde, no distrito de Beja. E tudo é explicado pela Somincor, que explora a Mina de Neves-Corvo e produz concentrados de cobre, zinco e chumbo.

A empresa fez crescer a economia local e o ganho médio mensal está nos 2.479 euros - já com suplementos e subsídios -, com a média salária a subir mais de 400 euros nos últimos quatro anos.

Em segundo lugar estão outros concelhos de indústria, como Sines e Alcochete, com ganhos mensais médios também acima dos dois mil euros.

Oeiras é o quinto município com maiores rendimentos - 2.100 euros -, enquanto Lisboa e Porto surgem logo a seguir - 1.985 euros e 1.761 euros, respetivamente.

Ao todo, apenas 21 concelhos do país apresentam um ganho médio mensal superior ao da média nacional - de 1.460 euros por mês -, enquanto os outros 287 municípios apresentam ordenados médios abaixo da média nacional.