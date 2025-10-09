Conheça 11 medidas do Orçamento do Estado que mexem no bolso da sua família

Veja também:

O Governo entregou esta quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2026 e o documento inclui medidas para jovens, idosos, alívios fiscais para famílias e empresas, incentivos na habitação e para jovens desempregados.



Apesar de ter sido entregue na Assembleia da República, a proposta de lei terá ainda de ser aprovada, com o debate e votação a estarem marcados para os dias 27 e 27 de outubro. Se aprovado, o documento entra no caminho da especialidade, com audições até 7 de novembro e debate e votação nos dias 20 e 21 de novembro. O debate e votação final global estão marcados para os dias 24, 26 e 27 de novembro.

1. Salário mínimo sobe para os 920 euros no privado

Uma das medidas que acontece todos os anos é o aumento do Salário Mínimo Nacional, que sobe dos atuais 870 euros para pelo menos os 920 euros - um crescimento de 50 euros como no ano passado e de 5,75%.

O valor será o patamar mínimo de isenção do IRS para 2026, de acordo com o documento da proposta de Orçamento do Estado para 2026, equivalente ao "maior valor entre 12.180 euros e 1,5 × 14 × IAS".

Na apresentação do documento, o ministro Joaquim Miranda Sarmento não referiu estes 920 euros como um valor fechado, remetendo a discussão para a Concertação Social.

2. Funcionários públicos com salário mínimo nos 935 euros

No caso da Função Pública, a remuneração base deve subir para os 934,99 euros em 2026, tendo em conta reuniões com sindicatos.

Isto significa que, com o mínimo de existência proposto, os funcionários públicos vão continuar a ter de pagar IRS.

No relatório, o Governo indica que a atualização tem um impacto orçamental de 85 milhões de euros, enquanto o aumento do salário mínimo tem um impacto de 116 milhões de euros.