Governo prevê (ao mesmo tempo) menos crescimento económico e menos desemprego que a AD

Em apenas cinco meses, o Governo baixou as suas expetativas e prevê agora uma taxa de desemprego menor, mas menos crescimento económico e menor redução da dívida pública para 2026 do que prometia a AD em maio, no programa eleitoral das legislativas.

No documento do Orçamento de Estado para 2026, o Ministério das Finanças aponta aos 2% de crescimento do PIB para este ano e de 2,3% do PIB para 2026, quando a próprio PSD e CDS prometiam subidas do PIB de 2,4% e 2,6 para os mesmos anos. Isto tudo depois de, em 2024, o PIB ter crescimento mais do que a AD estimava - 2,1%, contra os 1,9 projetados.

A aliar ao crescimento económico, o Governo também reduz as suas expetativas na redução da dívida pública em relação ao que prometia há apenas cinco meses: dos 93,6% para os 87,8% do PIB até 2026, uma projeção menor do que anunciava para as legislativas, pese embora a trajetória para 2024 tenha sido mais favorável do que se perspetivava (94,9%).

O Governo prevê ainda que a taxa de desemprega desça até aos 6,1% em 2025 e 6% em 2026, uma queda em relação aos 6,4% registados no ano passado e as percentagens mais baixas dos últimos 20 anos. Esta percentagem fica acima da previsão da AD no programa orçamental das últimas legislativas, que se mantinha nos 6,4% por três anos.