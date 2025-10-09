IRS traz poupanças entre 2 e 9 euros por mês: veja as simulações para 2026

O Governo vai atualizar os escalões do IRS e reduzir as taxas marginais do 2.º ao 5.º escalão, permitindo poupanças entre os dois e os nove euros por mês, que podem chegar aos 126 euros por ano.

Contas feitas, segundo as simulações da consultora EY para a Renascença, a proposta do Orçamento do Estado para 2026 vai permitir que um solteiro sem filhos com um salário bruto de 1.500 euros possa poupar 24 euros e 59 cêntimos no próximo ano, recebendo um salário líquido de 1.153,09€ - um aumento residual de 1,76€ por mês em relação ao que passou a receber neste mês de outubro, depois da última atualização dos escalões de IRS.

Para um pensionista com 1.500 euros brutos de rendimento por mês, a poupança também será de 24,59 euros por ano - ou de 1,76€ por mês.

