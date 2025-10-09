Menu
IRS traz poupanças entre 2 e 9 euros por mês: veja as simulações para 2026

09 out, 2025 - 19:17 • Diogo Camilo

Subida de 3,51% nos escalões e redução das taxas marginais do 2.º ao 5.º escalão vão trazer poupanças pequenas no próximo ano, que podem chegar aos 126 euros.

O Governo vai atualizar os escalões do IRS e reduzir as taxas marginais do 2.º ao 5.º escalão, permitindo poupanças entre os dois e os nove euros por mês, que podem chegar aos 126 euros por ano.

Contas feitas, segundo as simulações da consultora EY para a Renascença, a proposta do Orçamento do Estado para 2026 vai permitir que um solteiro sem filhos com um salário bruto de 1.500 euros possa poupar 24 euros e 59 cêntimos no próximo ano, recebendo um salário líquido de 1.153,09€ - um aumento residual de 1,76€ por mês em relação ao que passou a receber neste mês de outubro, depois da última atualização dos escalões de IRS.

Para um pensionista com 1.500 euros brutos de rendimento por mês, a poupança também será de 24,59 euros por ano - ou de 1,76€ por mês.

Para um casal com um filho, em que os dois titulares têm o mesmo salário bruto de 1.500 euros mensais, o salário líquido será de 2.345 euros - cerca de 1.172 euros para cada -, com uma poupança de 49 euros no ano de 2026 - ou uma poupança mensal de 3,51€.

Para salários de 2.000 euros brutos mensais, a EY projeta salários líquidos de 1.475 euros com poupanças mensais de 3,26€ e de poupanças anuais de 45,59€ para um solteiro sem filhos, enquanto um casado com dois filhos tem poupanças de 6,51€ por mês e de 91,18€ por ano.

No caso de um casal com um filho com salário mensal de 2.500 euros, a poupança anual é de 126 euros - cerca de nove euros por mês.

