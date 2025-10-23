Indústrias de Defesa sentem-se fora do plano do Governo sobre futuro militar

23 out, 2025 - 06:15 • Liliana Monteiro
As empresas do setor da Defesa lamentam que a indústria ainda não esteja a ser envolvida na estratégia para dar resposta às necessidades militares de Portugal.
Desde julho que se sabe que o Portugal quer recorrer ao SAFE - o pilar do plano ReArm Europe/Preparação da defesa europeia até 2030, mas no terreno pouco ou nada se sente.
Rui Santos, diretor-geral da Cluster AED, que reúne mais de 160 empresas ligadas à defesa, aeronáutica e espaço, diz que a indústria não pode ser esquecida.
“Introduzir inovação, fazer novos produtos, ter retorno económico, não pode ser um exercício só dos ramos ou do Ministério da Defesa porque o mandato deles é proteger Portugal. Temos que envolver mais atores e aproximar a indústria nestas decisões no início, quando se está a decidir estratégias, parceiros internacionais, para nós termos tempo e fazermos o nosso trabalho como temos vindo muito bem a fazer e que poderia ter muito mais impacto para Portugal”, defende.
No âmbito do SAFE, Portugal poderá ter acesso a quase seis mil milhões de euros em empréstimos para reforçar a prontidão militar e a aquisição de meios. Para isso tem de se candidatar e Rui Santos diz que as reuniões com a indústria já deviam ter começado.
"O grande desafio é saber investir de forma inteligente. Não basta dizer que não é um custo, que é um investimento e vai ter retorno. Essa é a base de princípio e está bem, mas só vamos ser bem sucedidos se trabalharmos em conjunto e, até agora, não há colaboração por forma a garantir que haja a integração que é essencial. No SAFE, as decisões estão a ser tomadas até fim de novembro, na seleção de parceiros internacionais, e temos uma janela temporal muito curta para garantir que Portugal faz uma boa aposta e que consegue reter parte desse benefício económico em Portugal”, diz Rui Santos.
Este responsável sublinha que o desafio passa agora por saber investir de forma inteligente.
“Não se pode esquecer que dos cerca de seis mil milhões do SAFE, de que se fala para Portugal, 70% a 80% serão para adquirir equipamentos internacionais, porque não temos grandes plataformas em Portugal."
Acrescenta que “se não soubermos, numa perspetiva de colaboração com a indústria e ministérios, trabalhar conjuntamente para aproveitar as oportunidades, vai ser impossível termos o retorno económico que queremos e que outros países conseguem fazê-lo com mais impacto”.
O Cluster AED é um dos que marca presença na SEGUREX - o Salão Internacional de Proteção, Segurança e Defesa, que junta até esta quinta-feira várias empresas em busca de mais negócios na àrea da defesa.
Uma delas é a Citeve, o Centro Tecnológico Têxtil, com sede em Vila Nova de Famalicão. Estudam materiais portugueses e estampados com tecnologia para, por exemplo, coletes balísticos e fatos camuflados. Partem do projeto até ao negócio.
Cristina Castro, das relações públicas da empresa, admite que na área da defesa nem sempre é fácil encontrar parceiros com conhecimento e meios.
“Não existem muitos porque são áreas difíceis de trabalhar. A produção dos materiais não e fácil, mesmo a confeção precisamos de máquinas porque não se trata de fazer uma t-shirt ou uma camisa. Nem todas as empresas do setor estão preparadas para trabalhar este tipo de matérias com estas tecnologias, mas já temos algumas e boas a trabalhar isto.”
No terreno sente que as empresas portuguesas ainda ficam para trás nos concursos, muito porque não conseguem ser competitivas.
“De uma maneira geral, quando o Exército decide fazer aquisição de equipamentos, abre concursos e o importante era que houvesse preocupação que as empresas portuguesas pudessem ser selecionadas, mas por causa dos preços, que não são muito competitivos, ficam para trás quando comparadas com outros países”, lamenta.
Já a Beyond Composite, comprada no ano passado pela Sonae, produz componentes na área da mobilidade e da defesa. Na Maia e em Gaia fazem-se placas de proteção balística para coletes e veículos, e capacetes.
Noventa por cento do que a empresa faz segue para exportação, por cá pouca produção fica.
“Diria que anda à volta dos 15% o que fica em Portugal. Espanha, Alemanha, França, estamos a fazer parceria com o Brasil, Canadá”, explica Luís Nobre, responsável pela qualidade da empresa.
Segundo a ID Portugal Defence, em 2022 eram pouco mais de 360 as empresas portuguesas ligadas à defesa com venda para clientes da defesa a rondar os 2 mil milhões de euros.
Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Estado Unidos eram os top 5 de exportações da economia de Defesa.