"Conexão" vale milhões. CEOs revelam segredo do sucesso na Web Summit

14 nov, 2025 - 20:16 • Daniela Espírito Santo
O que é que a indústria do retalho e um VPN podem ter em comum? No quinto palco da edição deste ano da Web Summit Lisboa, esta quarta-feira, algures durante a tarde, dois CEOs de duas empresas recém financiadas partilharam histórias sobre o poder da tecnologia e descortinaram de que forma utilizam o seu sucesso para conectar pessoas.
Entre a Keychain - que disponibiliza software para simplificar o complexo mundo da gestão de cadeias de abastecimento -, e a Tailscale - que oferece uma solução de rede privada virtual (VPN) focada na velocidade, simplicidade e segurança -, não parece haver muito que se possa comparar à primeira vista. Mas, ao final dos 20 minutos de conversa em palco, Oisin Hanrahan (Keychain) e Avery Pennarun (Tailscale) chegaram à conclusão de que têm uma missão similar: reconfigurar setores tradicionais com software para garantir, mais do que conectividade, conexão.
Oisin Hanrahan, líder da Keychain, lida com o problema da (falta de) conexão todos os dias "no mundo real". "Tudo o que compramos não começa na loja. Começa na cabeça de alguém que, quando decide fazer um novo produto, cria uma reação em cadeia que, historicamente, é uma grande confusão", começa por explicar. "O processo que acontece entre o momento de querer fazer um novo produto para dar ao mundo e comprá-lo numa loja é um desastre total", diz, acrescentando que é por isso que, muitas vezes, a comida que compramos está cheia de "aditivos e conservantes": não por escolha do fabricante, mas porque o processo demora tanto que acaba por ser uma necessidade.
"É um processo tão difícil e dispendioso que, quem passa por ele, acaba por ter de reduzir os riscos do projeto. E, cada vez que se reduzem os riscos de algo no mercado de consumo, torna-se o produto menos saudável", lamenta, garantindo que criou o software que criou para ajudar marcas e retalhistas, mas também consumidores, especialmente num mundo onde o ciclo de inovação está sob pressão. "Estamos a ajudar a colocar produtos mais saudáveis nas prateleiras para que possamos viver vidas mais saudáveis", assegura.
Em menos de dois anos, a sua visão de uma cadeia de abastecimento mais simples e conectada (e sim, envolve Inteligência Artificial) tem funcionários no Texas, sede em Nova Iorque, engenheiros na Índia e um novo escritório em Dublin. Para além disso, é utilizada por mais de "20 mil marcas e retalhistas" - e apoiada por outras: recentemente, recebeu mais de 60 milhões de euros em investimento.
"Trouxemos a bordo a General Mills, a Hershey Richest Foods... Em Portugal temos a sorte de contar com o braço de investimento do maior retalhista do país, a Sonae", revela.
O caminho até aqui não foi, certamente, acidental: antes de criar esta nova empresa, Oisin esteve à frente de outra, a Handy, uma das maiores empresas do mundo de serviços domésticos, que vale milhões e emprega milhares de pessoas. Hanrahan percebeu, assim, qual era o seu nicho: "empresas do mundo real", "focadas em ajudar pessoas reais". Com o tempo - e o dinheiro - tornou-se "angel" (ou investidor) noutras empresas, reunindo, hoje em dia, mais de 50 empresas onde é conselheiro e mentor.
"Uma das competências que os fundadores têm é a capacidade de reconhecer quando vêem uma oportunidade explosiva", defende. "É a combinação da experiência com o reconhecimento da oportunidade". A vocação acaba por explicar o seu sucesso, mas, no final, Oisin diz não estar só interessado em colecionar milhões. "Sim, queremos gerar lucro, mas ter também um impacto positivo, ser uma força para o bem", admite, assegurando que quer estar envolvido em projetos que "sejam algo bom também para o mundo".
Já o caminho de Avery Pennarun, CEO da Tailscale, foi outro, mas o resultado é o mesmo: adorado por muitos, é responsável por diversos produtos de código aberto, que ofereceu ao mundo ao longo de décadas de vida dedicada à Internet.
"Eu sou exatamente o oposto [do Oisin]. Ele falou muito sobre coisas do mundo físico. Já eu sou o tipo de pessoa que pensa em eletrões e bits, algo muito mais abstrato", brinca.
Depois de abandonar uma carreira de sucesso na Google, decidiu ajudar um amigo a resolver um problema e acabou a criar uma empresa nova num fim-de-semana. "O nosso primeiro cliente foi um banco no Canadá. Eles tinham um software que não suportava autenticação de dois fatores, não conseguia lidar com isso. Então, perguntei: por que é que não movem todos esses servidores para uma rede e fazem com que essa rede exija autenticação de dois fatores?", exemplifica. "Esta primeira versão do Tailscale foi literalmente construída num fim de semana e, a partir daí, evoluiu para um sistema muito mais avançado", diz.
"Agora, temos milhões de utilizadores e dezenas de milhares de clientes, mas tudo se resume ao mesmo princípio fundamental: conexão é conexão", defende. "Por que não eliminar essa parte? Por que não tornar a ligação segura para que ninguém tenha de se preocupar com a segurança em cada etapa do processo?", questiona.
Hoje em dia, o que começou como uma pequena "brincadeira" transformou-se rapidamente numa necessidade e o que oferece é agora reconhecido pela indústria como o "melhor serviço VPN para redes seguras". No entanto, Avery garante apenas que só quer "ligar coisas que, de outra forma, não seriam conectáveis" e fazê-lo de forma simples e segura.
A humildade leva-o a atribuir algum do sucesso do que criou à sorte de um 'timing' que ninguém desejou: o produto foi lançado mesmo antes da pandemia da Covid-19 ter colocado milhões de trabalhadores a produzir a partir de casa (e a precisar de garantir a segurança do trabalho, à distância). "Acabou por tornar-se uma ferramenta muito valiosa para o trabalho remoto", admite o engenheiro, que está longe de ser bem sucedido por puro acaso: famoso por criar diversas soluções "open source", é adorado por uma pequena multidão de "fãs", formada, sobretudo, de engenheiros e criadores de software.
O truque? Ser um deles. "Trabalho com código aberto há muito tempo. Descarreguei o Linux no meu modem dial-up quando tinha uns 14 anos. Nem tinha uma placa de rede, começa por contar. "O meu pai disse-me, na altura, que conseguia placas baratas numa loja de velharias e eu disse lhe: 'Não penso muito em redes. Só preciso de ligar dois computadores. Compra-me duas iguais e pergunta ao vendedor qual o cabo que preciso para as ligar'", continua. "Chegou a casa com as placas que tinha comprado e disse: 'Avery, vais ficar muito contente! Comprei as maiores da caixa!'. E eu pensei: 'Oh, pai. Não é assim que os computadores funcionam", ri-se.
Começou assim a sua aventura no código: "Eram placas de 1980 anteriores à Ethernet. Não havia driver para Linux para estes dispositivos... Analisei o código-fonte, as instruções e depois meti-as a funcionar. Nunca teria aprendido a fazer nada disto se o software livre não existisse e isso é realmente valioso. Impulsionou toda a minha carreira", recorda.
Ainda devoto do "open source", continua a desenvolver projetos que partilha com os outros. Pelo caminho, e embora possa parecer contraproducente, ao oferecer código aberto, acaba por gerar negócio. "O Tailscale é tão popular porque existe uma versão de código aberto. As pessoas adoram e partilham com os amigos", diz, orgulhoso. Entre os clientes? A Keychain, de Oisin, sentado ali ao lado.