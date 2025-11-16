Mulheres têm de trabalhar mais dois meses que homens para ganhar o mesmo por ano

Se tivermos em conta bónus, prémios e horas extraordinárias, para uma mulher ter os mesmos ganhos que um homem num ano, tem de trabalhar mais 56 dias, ou seja, quase dois meses. Mas os números ajustados do ISEG indicam que um homem com a mesma idade, nível de escolaridade e antiguidade numa empresa recebe mais 17,5% que uma mulher por ano - o que equivale a que uma mulher trabalhe 64 dias num ano sem remuneração.

O ISEG aponta ainda que há uma tendência de diminuição desta diferença entre homens e mulheres: o indicador estava em 20 pontos percentuais de diferença em 2018, reduzindo-se para os 17,5% em 2023. Sem os ajustamentos, o diferencial estava nos 17,8% e está agora nos 15,4%, entre trabalhadores com remuneração completa e em regime de trabalho a tempo inteiro.

O estudo mostra, tal como já avançavam os dados do Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens, que a disparidade salarial entre homens e mulheres aumenta à medida que aumentam as habilitações, os anos de antiguidade e a responsabilidade dentro da empresa.