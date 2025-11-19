Flexibilidade ou retrocesso. Como se compara o pacote laboral do Governo aos modelos europeus?

As alterações ao Código do Trabalho que estão a ser discutidas pelo Governo de Luís Montenegro com parceiros sociais prometem flexibilizar o mercado de trabalho, à semelhança do que já fazem alguns países nórdicos e da Europa Central, mas ao mesmo tempo voltam atrás no tempo para recuperar medidas que tinham sido revogadas pelo Governo do PS de António Costa.

Entre a reposição do banco de horas individual, a regulação do teletrabalho e o alargamento da duração dos contratos - e adiamento da entrada nos quadros -, o anteprojeto que o Governo anda a negociar em sede de concertação social inclui a revogação de 72 alíneas do Código do Trabalho, que vão desde as restrições ao outsourcing após despedimentos ao período experimental de seis meses para jovens no seu primeiro emprego.

Durante as negociações com a UGT, após o anúncio de uma greve geral para 11 de dezembro, o Governo já recuou em algumas medidas.

No documento enviado à central sindical no final da semana passada, confirmou a Renascença, o Ministério do Trabalho não inclui o travão à recusa de trabalho de pais à noite e ao fim de semana, nem a simplificação de despedimentos em médias empresas, faz alterações às leis que deram mais polémica - a da amamentação e da falta por luto gestacional - e deixa cair propostas como a "compra" de dois dias de férias, que foi substituída por uma medida antiga que tinha sido eliminada na altura da troika: a reposição de três dias de férias associados à assiduidade.

Banco de horas à dinamarquesa

Uma das "traves mestras" do pacote laboral por parte do Governo é o regresso do banco de horas individual, que é característica de países europeus com modelo de flexisegurança, que alia o equilíbrio entre a flexibilidade no mercado de trabalho (empresas têm maior capacidade de contratar e despedir trabalhadores e funcionários têm horários mais flexíveis) a uma alta proteção social (subsídios de desemprego elevados e encorajamento da formação).

Entre países que têm este modelo estão países nórdicos como Dinamarca, Suécia e Finlândia, ou países da Europa Central como Alemanha, Países Baixos ou Áustria.

O regresso do banco de horas individual proposto pelo Governo português vem com moldes diferentes daquele que deixou de existir em 2019. A proposta que está em cima da mesa prevê que o período normal de trabalho possa ser aumentado até duas horas diárias, atingindo as 50 horas semanais, até chegar às 150 horas por ano, com um período de referência que não pode exceder os quatro meses.

A proposta refere também que o "empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho com a antecedência mínima de 3 dias" e que, caso exista saldo a favor do trabalhador, o total de horas não compensadas é pago em dinheiro.

O banco de horas proposto é em tudo semelhante ao da Dinamarca - o país conhecido pelo modelo da flexisegurança -, com o mesmo período de referência e mesmo limite de horas por ano.

Outros países, como Alemanha e Áustria, também têm banco de horas mas com acréscimos de horas e limite de carga anual diferente da proposta do Governo português.