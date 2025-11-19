Rita Garcia Pereira analisa mudanças no Código do Trabalho: “São um retrocesso nos direitos dos trabalhadores”

Mais de uma centena de artigos do Código do Trabalho estão na mira do Governo para alterações, mas a advogada e especialista em Direito do Trabalho, Rita Garcia Pereira, considera que o anteprojeto avançado pelo Governo - e que está agora a ser discutido em Concertação Social - "é um retrocesso no direito dos trabalhadores".

Em entrevista à Renascença, analisa algumas das propostas que estão a motivar a greve geral de 11 de Dezembro convocada por UGT e CGTP e sublinha que hoje "é facílimo despedir em termos de despedimento coletivo em Portugal".

Rita Garcia Pereira lembra que o alargamento de setores em serviços mínimos em caso de greve e a flexibilização do processo disciplinar em matérias de despedimento por justa causa - já considerado inconstitucional em 2009 - podem voltar a receber cartão vermelho do Tribunal Constitucional.

A especialista em Direito do Trabalho não tem dúvidas que o anteprojeto do Governo é prejudicial "para todos os trabalhadores" e na lei da greve considera que serviços mínimos em tudo o que não for área da saúde ou transportes é ir longe demais.









As alterações à lei aumentam a regidez laboral?

Não, importam uma total flexibilização da legislação laboral. Sendo que essa flexibilização costuma operar em desfavor dos trabalhadores.

O primeiro-ministro chegou a afirmar que a nova lei "é mais amiga do trabalho". Considera que é mais amiga dos trabalhadores ou dos patrões?

É claramente mais amiga dos patrões.

Quando me faz a pergunta se é mais amiga do trabalho, eu fico a pensar que há vários tipos de trabalho: a começar pelo trabalho de escravo e a acabar nos trabalhos altamente qualificados.

Esta legislação é claramente um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. Não há nenhuma forma de se poder defender o contrário, pelo menos com o apoio na proposta que foi apresentada.

Das alterações, o que é que do lado legal pode ser considerado inconstitucional?

Há duas questões essenciais: a primeira prende-se com as restrições que se pretendem por à lei da greve e que podem inutilizar o conteúdo essencial do direito e como é um direito constitucionalmente consagrado, pode ser declarado contrária à Constituição. No meu entendimento, há aqui um outro bloco de questões de que se tem falado menos que se prende no fundo uma flexibilização do processo disciplinar que também já foi declarado inconstitucional uma vez [quando PS tentou tornar "facultativas" as diligências probatórias em processos de despedimento por justa causa]. Em 2009... Exatamente e presumo que possa vir a ser uma segunda. O Governo não deveria fazer alterações a essa questão do processo disciplinar?

O Governo pode tentar fazer as alterações que entender mais legítimas. O que já foi dito relativamente às alterações de 2009 e se mantém é que, estando na Constituição a proibição dos despedimentos sem justa causa, tem que se dar a oportunidade ao trabalhador de se defender. O que estamos aqui a falar face a esta proposta é justamente diminuir - para não dizer inviabilizar - os direitos de defesa dos trabalhadores no âmbito de um processo disciplinar.

Na revogação dos 180 dias para os jovens trabalhadores, ou para trabalhadores que estejam a um longo período no desemprego, pode-se estar também a dificultar a contratualização dos trabalhadores?

Esta proposta aposta numa série de fatores, entre os quais num aumento assinalável da contratação a termo por um lado, e de um aumento também do período experimental quanto a outro tipo de trabalhadores. Não me parece que tenha sido por via, nem das alterações à legislação dos contratos a termo introduzidas com a agenda do trabalho digno, nem por via da diminuição do número de dias do período experimental, que tenha aumentado o desemprego. Ou seja, acho que a justificação é uma falsa questão.

Quando a ministra diz que estes contratos - os novos contratos a termo com os prazos mais alargados - vão ajudar a combater a precariedade. Consegue ter a mesma leitura?

Não consigo ter essa leitura, principalmente porque essa proposta vem acompanhada de uma outra que diminui as possibilidades de os falsos recibos verdes serem considerados contratos de trabalho e como tal, quer por se regressar a um modelo de contratos a termo que já existiu, quer por se diminuir as garantias dos recibos verdes, não vislumbro como é que isso se possa combater o desemprego, sinceramente.