Aviação

Airbus vai recolher mais de 6 mil aviões da família A320. Que companhias vão ser mais afetadas?

29 nov, 2025 - 01:20 • Diogo Camilo

Empresa pediu recolha imediata para uma atualização de software em vários modelos. TAP tem 60 aviões da família A320 na sua frota e já admitiu que a medida vai ter "impacto" nas operações. SATA tem outros 10 aviões destes modelos Airbus. Easyjet, Wizz Air e American Airlines são das companhias mais afetadas.

A Airbus tem mais de 10 mil aviões dos modelos A320 operacionais em mais de 300 companhias aéreas que estão entre o lote de aviões que recebeu ordem de recolha imediata para atualização de software, após uma anomalia detetada.

A empresa não revela quantos aviões estão afetados por esta anomalia, mas fontes da indústria aeronáutica, citadas pela Reuters, avançam um número de seis mil aviões que podem ser chamados. O incidente em causa revelou radiação solar intensa que pode corrumper dados críticos para o funcionamento dos aviões.

A TAP, que tem 60 aviões operacionais da família A320 na sua frota, já admitiu que a medida vai ter "impacto" nas operações.

Segundo números da própria Airbus em outubro, consultados pela Renascença, a TAP tem um total de 15 aviões A320ceo, 15 do modelo A320neo, três aviões A321ceo, três aviões A319ceo e 24 aeronaves A321neo. A estes modelos, a TAP junta ainda três aviões A330-200 e 19 aviões A330-900.

A estes juntam-se ainda 10 aviões da SATA, a companhia aérea dos Açores - três A320ceo, dois A320neo e cinco A321neo.

Em resposta à Renascença, fonte oficial da TAP diz que a companhia está a acompanhar a situação e a prioridade é a segurança dos passageiros.

Entre as principais companhias aéreas europeias afetadas estão a Easyjet, que tem 357 aviões da família A320 (o maior número de todas as europeias e o quatro maior número a nível mundial), seguido da Wizz Air, com 237 aviões, a Lufthansa, com 175 aviões, a Turkish Airlines, com 162 aviões, a British Airways, com 155 aviões e a Vueling, com 138.

A companhia aérea com mais destes aviões a nível mundial é a American Airlines, com 487 modelos A320, A321 e A319, seguida da chinesa China Eastern Airlines, com 393 aviões, e da indiana Indigo, com 366.

No top10 de companhias com mais aviões deste tipo estão ainda, além da Easyjet ou da Wizz Air, três companhias norte-americanas: a United Airlines, a Delta Air Lines e a Jetblue Airways, onde foi detetada a anomalia.

Ao todo, a Airbus tem um total de 10.450 aviões da família A320 operacionais - 3.865 do modelo A320ceo, 2.162 do modelo A320neo, 1.604 do modelo A321ceo e 1.878 do modelo A321neo, além de 915 A319neto e 26 aviões A319 neo.

Em atualização, a Easyjet adiantou que a atualização do software já foi feita em alguns modelos e que antevê que o programa de viagens decorre de forma "normal", refere à Sky News.

Já a American Airlines avança que 209 aviões foram afetados pela anomalia, enquanto a United Airlines indicou que são nove os aviões que vão ter de sofrer atualizações.

