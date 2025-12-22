E se comprar uma casa funcionasse como uma subscrição da Netflix?

22 dez, 2025 - 12:20 • Daniela Espírito Santo
E se comprar uma casa fosse mais parecido com uma subscrição da Netflix do que com uma vida inteira presa a uma hipoteca? É exatamente esta a ideia por detrás da Bloxx, o autointitulado "primeiro serviço de subscrição residencial do mundo", que surgiu na Nova Zelândia, mas veio até Lisboa apresentar-se ao mundo.
Esta nova maneira de adquirir imóveis sem contrair dívida é defendida (e financiada) por Cliff Curtis, conhecido do público por papéis em trabalhos como "Dia de Treino", "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", "Fear the Walking Dead", "Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer", "Danos Colaterais", "The Fountain - O Último Capítulo" ou "Avatar".
Em entrevista exclusiva à Renascença à margem da mais recente edição da Web Summit, o também empresário e produtor neozelandês explica como funciona este modelo de "equity subscription" (ou aquisição de ações, em tradução livre) para acesso a habitações.
“É o primeiro modelo de financiamento imobiliário por subscrição do mundo”, assegura Cliff, explicando que, neste modelo, é possível “usar uma subscrição para comprar uma casa” através de um “pagamento de participação nos lucros”, sem dívidas ou hipotecas. Desta forma, e em vez de recorrer a um banco para pedir um empréstimo - e ficar devedor até ao fim do mesmo - quem alinhar nesta nova proposta passa a ser coproprietário da sua casa desde o primeiro momento, com a Bloxx a servir de fundo que compra o ativo.
A Bloxx é o fundo que compra o ativo e depois permite que se comprem mais blocos
Daí vem o nome: “a Bloxx é o fundo que compra o ativo e depois permite que se comprem mais blocos”, explica Cliff. Ou seja, o interessado “subscreve” uma casa, começando por comprar uma percentagem inicial do imóvel (que pode ser, por exemplo, 1%) e, a partir daí, faz pagamentos regulares para ir adquirindo mais património, como se de ações se tratassem (ou blocos). Ao final de algum tempo, pode vender as “ações” adquiridas e seguir outro caminho, investir noutra casa e mudar ou até comprar a totalidade do imóvel e deixar de lado a “subscrição”. Como quem vai comprando os "blocos" do Lego que formam uma casa... ou a versão moderna, em blockchain. Mas já lá vamos.
A ideia foi proposta a Cliff Curtis por Chris Smith, o “cérebro”, fundador e CEO, que convenceu o ator a alinhar nesta aventura. “Ele tem experiência na área bancária e é instruído. Eu saí da escola aos 14 anos”, revela o neozelandês, que acredita que as “origens humildes” de ambos os uniram e tornaram possível o projeto.
“As semelhanças começam aí. Ele é um de quatro irmãos, eu sou um de oito irmãos. Viemos de origens humildes mas saímo-nos bem na vida. Ele tornou-se um banqueiro muito bem-sucedido e eu tornei-me muito bem-sucedido naquilo que faço em Hollywood”, explica. As origens humildes e o sucesso juntaram-se no desejo de ajudar quem não teve tanta sorte.
“Queremos ser parte da solução, não do problema”, afirma. "Cerca de 10% das pessoas não têm habitação fixa. Não sabem onde viver; estão a viver em casa dos pais, com a família, em garagens ou em carros...onde for possível", lamenta, fenómeno que se multiplica em países desenvolvidos. "Em países prósperos como os nossos, o valor dos imóveis está a superar a capacidade das pessoas de juntarem sequer o valor da entrada", acrescenta.
A ideia é facilitar a entrada a famílias e jovens (mas não só) num mercado onde “os preços das casas sobem mais rápido do que é possível poupar para a entrada”. "Ao fim de 10 ou 15 anos, a casa para a qual começamos a poupar vale duas, três ou quatro vezes mais", salienta Curtis, dando o exemplo de elementos da sua própria família, que tentaram adquirir imóveis na Nova Zelândia, mas se depararam com "preços fora do seu alcance".
"Os meus sobrinhos e sobrinhas estão a crescer a pensar: 'Ter uma casa própria não é para nós. Não temos condições para comprar'", desabafa, explicando que foi esse cenário que o levou a agir.
Em entrevista exclusiva à Renascença, minutos antes de apanhar um avião de volta a casa, Cliff Curtis explica que a empresa liga pessoa comuns diretamente a grandes investidores (como fundos soberanos, por exemplo), que estão interessados em comprar títulos garantidos por hipotecas para obter lucros estáveis. No caso da Bloxx, o capital não vai para bancos, mas sim diretamente para as casas e os seus proprietários, num sistema que, garantem, é vantajoso para todos: os investidores têm retorno seguro e estável, os compradores ganham uma nova forma de comprar casa própria e gastam menos em juros, comprando a casa "mais rápido e por menos dinheiro".
"Ligamos o capital tradicional, que vem de fundos soberanos, fundos de seguros, grandes fundos multimilionários, que procuram opções seguras para obter um retorno estável. Tradicionalmente, estes fundos acedem a este mercado títulos garantidos por hipotecas. Os títulos garantidos por hipotecas representam um mercado global de 300 mil milhões de dólares. É significativo, é o principal produto de dívida", exemplifica.
"Os bancos adoram, os grandes fundos soberanos também, porque obtêm o ativo mais valioso em dívida, que são os títulos garantidos por hipotecas", continua. "O que estamos a fazer é perguntar: 'Espera lá, o que é que garante a segurança dos títulos garantidos por hipotecas? São as casas. É esse o ativo... e, com ele, as pessoas que pagam as hipotecas aos bancos que, depois, vendem os títulos garantidos por hipotecas aos fundos soberanos". Ou seja, corta-se o intermediário bancário e ligam-se diretamente os fundos às propriedades e aos seus proprietários.
E por que razão é seguro para os investidores? Os grandes fundos, que já procuram investimentos que lhes ofereçam rendimentos previsíveis, em vez de os irem buscar apostando em comprar hipotecas e dívidas aos bancos, recebem diretamente dos donos das casas. Cada pagamento feito pelos compradores aumenta o valor da casa e, assim, garante-se que o investimento está protegido pelo próprio imóvel.
Para explicar como que tal é possível tanto Cliff como Chris Smith (que também se sentou a falar connosco e ajudou a explicar a parte económica desta aventura) voltam a recordar como funciona o sistema: em vez de pedir dinheiro emprestado a um banco, o utilizador “subscreve” a sua casa, pagando uma mensalidade que amortiza o valor da mesma, com cada pagamento a servir para comprar uma “fatia” (ou ação) do imóvel. O sistema é financiado por instituições financeiras globais, como fundos de pensões ou outros investidores que estão interessados em entrar no mercado imobiliário, mas não tinham como, e que têm "dinheiro parado". Neste sistema, a Bloxx serve como uma espécie de ponte entre o capital a longo prazo e o mercado de compra e venda de imóveis.
A equipa da Bloxx assegura que quem está a bordo não pretende lucro fácil. E é disso exemplo: Chris Smith está a trabalhar há anos neste projeto sem qualquer tipo de salário. Os investidores, asseguram, fazem o mesmo compromisso, abdicando de lucros maiores e, assim, baixando o custo do capital, garantindo menos dinheiro gasto em juros e acabando por ajudar a que as casas fiquem mais baratas do que o valor atual de mercado. O retorno final, diz Cliff, é cerca de dez a quinze por cento, o que garante comprar casa "mais rápido e por menos dinheiro".
Um sistema similar, por exemplo, ao da Habitat for Humanity, que constrói casas para famílias carenciadas num sistema com "retorno de 8%" para garantir sustentabilidade. O modelo, no entanto, não é uma forma de caridade, nem pretende sê-lo: ONG's são limitadas pela impossibilidade de terem lucro.
"Adoro fazer donativos para instituições de caridade e acho que isso é muito importante, mas tem as suas limitações. Se criares antes um modelo de negócio, este será exponencial. Podes fazê-lo crescer", defende. E, com isso, chegar a mais pessoas e mudar o sistema atual, que "está desenhado para vender dívida".
Para Curtis, o novo paradigma no acesso à habitação que propõe pode "salvar o mundo", e funciona porque é um mix perfeito entre o novo (tecnologia Web3) e o antigo (o sentido de comunidade das culturas indígenas). No cruzamento com o "antigo", o ator destaca o impacto social do modelo, com raízes na valorização da comunidade e nas suas origens indígenas.
"Reconheço o potencial da Bloxx para servir a minha comunidade. A Bloxx é algo que pode salvar o mundo. Como indígena, egoisticamente, quero ajudar a minha comunidade agora. Eles precisam de ajuda num sistema que é bastante hostil", diz. "Valorizo a comunidade acima do individualismo e não concordo com o modelo ocidental em que o indivíduo é primordial", explica. "Quero, através dos meus valores culturais tradicionais, ajudar as comunidades a criar um estilo de vida comunitário, a conquistar a sua casa própria em comunidade".
A auxiliar o tradicional está o "novo", com a Bloxx a ser, diz Cliff, o "perfeito exemplo do que a Web3 pode fornecer", uma vez que transforma casas em ativos digitais que podem ser comprados ou subscritos sem depender de bancos, numa solução descentralizada e que faz uso da tecnologia blockchain.
"O que torna isto possível é a tecnologia Web3. Este é um exemplo prático da tecnologia Web3. Significa que, no futuro, poderemos criar NFTs, moedas digitais, e ligar-te a uma casa que corresponda ao teu perfil, orçamento e necessidades. E poderemos fazer tudo isto de forma integrada. Isso não existia há cinco anos", defende.
Para ajudar, está incluída outra expressão do momento: inteligência artificial. Os interessados em comprar uma casa preenchem um formulário para apurar quanto podem gastar e em que tipo de habitação gostariam de viver, e a tecnologia aprende preferências e faz “match” entre candidatos e possíveis imóveis, podendo até abordar donos de casas para fazer negócio. "Conseguimos ligar-te a uma casa que faz sentido para ti e responde às tuas necessidades", assegura.
Para já, o projeto nasce em pequena escala e na Nova Zelândia, mas a sua ambição é global.
Assumindo-se como pragmático, mas "otimista", Curtis acredita que a sua experiência, tanto como parte do povo Maori, como em Hollywood, lhe deu as ferramentas certas para fazer esta solução funcionar.
"Se olhar para a Europa, por exemplo, ou para o Reino Unido, erradicaram a cultura indígena. Nós ainda somos tribais. Ainda acreditamos na nossa cultura, ainda temos um sentido de valor cultural ligado à nossa ligação tribal e à nossa terra. Eu acho que somos todos indígenas. Alguns de nós têm é amnésia e esquecem-se que pertencemos ao planeta, e não o contrário", lamenta.
"Percebi de uma forma muito prática o que significa ajudar as pessoas a conseguirem uma casa", assegura, garantindo que a vontade de ajudar o leva a não ter "paciência". "Quero começar já", remata.