E se comprar uma casa funcionasse como uma subscrição da Netflix?

E se comprar uma casa fosse mais parecido com uma subscrição da Netflix do que com uma vida inteira presa a uma hipoteca? É exatamente esta a ideia por detrás da Bloxx, o autointitulado "primeiro serviço de subscrição residencial do mundo", que surgiu na Nova Zelândia, mas veio até Lisboa apresentar-se ao mundo.

Esta nova maneira de adquirir imóveis sem contrair dívida é defendida (e financiada) por Cliff Curtis, conhecido do público por papéis em trabalhos como "Dia de Treino", "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", "Fear the Walking Dead", "Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer", "Danos Colaterais", "The Fountain - O Último Capítulo" ou "Avatar".

Em entrevista exclusiva à Renascença à margem da mais recente edição da Web Summit, o também empresário e produtor neozelandês explica como funciona este modelo de "equity subscription" (ou aquisição de ações, em tradução livre) para acesso a habitações.

“É o primeiro modelo de financiamento imobiliário por subscrição do mundo”, assegura Cliff, explicando que, neste modelo, é possível “usar uma subscrição para comprar uma casa” através de um “pagamento de participação nos lucros”, sem dívidas ou hipotecas. Desta forma, e em vez de recorrer a um banco para pedir um empréstimo - e ficar devedor até ao fim do mesmo - quem alinhar nesta nova proposta passa a ser coproprietário da sua casa desde o primeiro momento, com a Bloxx a servir de fundo que compra o ativo.

A Bloxx é o fundo que compra o ativo e depois permite que se comprem mais blocos

Daí vem o nome: “a Bloxx é o fundo que compra o ativo e depois permite que se comprem mais blocos”, explica Cliff. Ou seja, o interessado “subscreve” uma casa, começando por comprar uma percentagem inicial do imóvel (que pode ser, por exemplo, 1%) e, a partir daí, faz pagamentos regulares para ir adquirindo mais património, como se de ações se tratassem (ou blocos). Ao final de algum tempo, pode vender as “ações” adquiridas e seguir outro caminho, investir noutra casa e mudar ou até comprar a totalidade do imóvel e deixar de lado a “subscrição”. Como quem vai comprando os "blocos" do Lego que formam uma casa... ou a versão moderna, em blockchain. Mas já lá vamos.

Ser "parte da solução, não do problema”

A ideia foi proposta a Cliff Curtis por Chris Smith, o “cérebro”, fundador e CEO, que convenceu o ator a alinhar nesta aventura. “Ele tem experiência na área bancária e é instruído. Eu saí da escola aos 14 anos”, revela o neozelandês, que acredita que as “origens humildes” de ambos os uniram e tornaram possível o projeto.

“As semelhanças começam aí. Ele é um de quatro irmãos, eu sou um de oito irmãos. Viemos de origens humildes mas saímo-nos bem na vida. Ele tornou-se um banqueiro muito bem-sucedido e eu tornei-me muito bem-sucedido naquilo que faço em Hollywood”, explica. As origens humildes e o sucesso juntaram-se no desejo de ajudar quem não teve tanta sorte.

“Queremos ser parte da solução, não do problema”, afirma. "Cerca de 10% das pessoas não têm habitação fixa. Não sabem onde viver; estão a viver em casa dos pais, com a família, em garagens ou em carros...onde for possível", lamenta, fenómeno que se multiplica em países desenvolvidos. "Em países prósperos como os nossos, o valor dos imóveis está a superar a capacidade das pessoas de juntarem sequer o valor da entrada", acrescenta.

A ideia é facilitar a entrada a famílias e jovens (mas não só) num mercado onde “os preços das casas sobem mais rápido do que é possível poupar para a entrada”. "Ao fim de 10 ou 15 anos, a casa para a qual começamos a poupar vale duas, três ou quatro vezes mais", salienta Curtis, dando o exemplo de elementos da sua própria família, que tentaram adquirir imóveis na Nova Zelândia, mas se depararam com "preços fora do seu alcance".

"Os meus sobrinhos e sobrinhas estão a crescer a pensar: 'Ter uma casa própria não é para nós. Não temos condições para comprar'", desabafa, explicando que foi esse cenário que o levou a agir.

Quem financia?

Em entrevista exclusiva à Renascença, minutos antes de apanhar um avião de volta a casa, Cliff Curtis explica que a empresa liga pessoa comuns diretamente a grandes investidores (como fundos soberanos, por exemplo), que estão interessados em comprar títulos garantidos por hipotecas para obter lucros estáveis. No caso da Bloxx, o capital não vai para bancos, mas sim diretamente para as casas e os seus proprietários, num sistema que, garantem, é vantajoso para todos: os investidores têm retorno seguro e estável, os compradores ganham uma nova forma de comprar casa própria e gastam menos em juros, comprando a casa "mais rápido e por menos dinheiro".

"Ligamos o capital tradicional, que vem de fundos soberanos, fundos de seguros, grandes fundos multimilionários, que procuram opções seguras para obter um retorno estável. Tradicionalmente, estes fundos acedem a este mercado títulos garantidos por hipotecas. Os títulos garantidos por hipotecas representam um mercado global de 300 mil milhões de dólares. É significativo, é o principal produto de dívida", exemplifica.

"Os bancos adoram, os grandes fundos soberanos também, porque obtêm o ativo mais valioso em dívida, que são os títulos garantidos por hipotecas", continua. "O que estamos a fazer é perguntar: 'Espera lá, o que é que garante a segurança dos títulos garantidos por hipotecas? São as casas. É esse o ativo... e, com ele, as pessoas que pagam as hipotecas aos bancos que, depois, vendem os títulos garantidos por hipotecas aos fundos soberanos". Ou seja, corta-se o intermediário bancário e ligam-se diretamente os fundos às propriedades e aos seus proprietários.

E por que razão é seguro para os investidores? Os grandes fundos, que já procuram investimentos que lhes ofereçam rendimentos previsíveis, em vez de os irem buscar apostando em comprar hipotecas e dívidas aos bancos, recebem diretamente dos donos das casas. Cada pagamento feito pelos compradores aumenta o valor da casa e, assim, garante-se que o investimento está protegido pelo próprio imóvel.