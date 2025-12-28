Preços, salários e impostos: saiba tudo o que muda no seu bolso em 2026

O novo ano traz novas subidas de preços em vários bens e serviços, mas também a subida do salário mínimo, das pensões, dos salários na Função Pública e um novo alívio nos escalões de IRS.

Os principais passes de transportes públicos mantêm o preço, mas bilhetes de comboio e autocarro sobem de preço, enquanto as portagens - como já é hábito - crescem ao ritmo da inflação e faturas como a eletricidade e a água sofrem pequenos aumentos.

Conheça tudo o que vai mexer com o seu bolso já a partir de janeiro de 2026.

Eletricidade

A confirmação chegou da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - há duas semanas. As tarifas e preços para a energia elétrica vão ter um aumento de 1% para o mercado regulado em Portugal Continental.

Isto significa que, segundo estimativas da reguladora, um casal sem filhos verá a fatura mensal aumentar, em média, 18 cêntimos. Já um casal com dois filhos pagará mais 28 cêntimos por mês.

A ERSE refere que, em Portugal Continental, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado crescerão numa média anual de 1,7%, no período de 2021 até 2026. O maior aumento aconteceu em 2024, com um crescimento da fatura de 2,9%.

Se o comercializador for o mercado liberalizado, pode esperar uma fatura mais barata entre 1% e 0,5%, em empresas como EDP Comercial ou Galp.

Água

As tarifas a aplicar em 2026 na fatura da água estão nas mãos de cada município, e a maioria deles ainda não aprovou as mesmas.

No entanto, só em relação às tarifas do serviço de captação e tratamento de água, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos recomendou uma subida das mesmas em 1,8%, ao nível da taxa de inflação, o que, admite, - "é expectável que possa vir a ser refletido na atualização das tarifas municipais" na distribuição.

O preço da água já tinha subido a 1 de outubro, após atualização da Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) em 20 cêntimos por mês para 85% dos clientes.

Gás

Tal como a água, o gás natural também sofreu um aumento em outubro.

Na altura, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) atualizou as tarifas no mercado regulado em 0,36 a 0,21 euros por mês - um aumento médio de 1,5% que entrou em vigor a 1 de outubro.

O mesmo vai estar em vigor até 30 de setembro de 2026 e abrange os 437 mil consumidores que permaneciam, naquele mês, no mercado regulado.

Telecomunicações

As três principais operadoras de telecomunicações em Portugal, Nos, Meo e Vodafone, anunciaram que os preços de alguns serviços vão aumentar em janeiro do próximo ano, justificando com a taxa de inflação prevista para 2025.



Alguns serviços ficam de fora, como o Moche na MEO, ou para clientes Yorn Chill na Vodafone, mas regra geral o aumento será de 2,2% já a partir de janeiro.

Assim, para uma fatura mensal de 40 euros, o aumento será de 0,88 cêntimos.

Portagens

Esta é uma das que estão já definidas na lei. A subida do preço das portagens está dependente da inflação de outubro, o que significa que o aumento em 2026 será de 2,29%.

Assim, o custo da portagem da A1 desde Lisboa até ao Porto, que para um veículo de Classe 1 custa neste momento 24,60€, vai sofrer um aumento de 60 cêntimos, passando a custar 25,20€.

Ainda assim, a partir de abril, algumas autoestradas ou troços vão ficar isentos de portagens: falamos de toda a A25 e de dois troços da A6 e A2, além de troços específicos na região de Leiria e Porto (A19, A8 e A41 para pesados).