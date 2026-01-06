Isenção fiscal para jovens comprarem casa "fez aumentar os preços para toda a população"

Também foi interessante estudar zonas com rendimento mais elevado face às zonas com rendimento mais reduzido. Poderíamos pensar que as zonas com rendimento mais elevado seriam aquelas que teriam um efeito mais pronunciado, porque normalmente até coincidem com as áreas metropolitanas, mas as áreas com rendimento médio mais reduzido foram onde houve um aumento superior face à amostra total de municípios que estudámos.

Uma das razões que nós apontamos acaba por ser o facto de, nessas zonas, os custos com a habitação poderem representar uma fatia maior do rendimento disponível.

"Se os vendedores observam que existe mais rendimento disponível para os jovens comprarem casa, pensam que podem aumentar o preço porque a procura poderá aumentar"

A partir do momento em que as pessoas ficam com mais rendimento disponível nessas zonas, os vendedores reagem mais a esse aumento de rendimento disponível. Isto tendo em conta que nós estamos a olhar para o comportamento dos vendedores face a uma medida que é direcionada aos compradores.

O que nós víamos era que as habitações com preços mais reduzidos, como têm uma poupança também mais reduzida [no IMT e Imposto de selo] face às habitações com preços mais elevados, a absorção era mais rápida nesse segmento.

Acabámos também por identificar que tudo isto acaba por ter este efeito cascata, em que os municípios que estão à volta [das áreas metropolitanas] acabam por sofrer. Quem não consegue pagar a casa nos municípios que são mais caros, acaba por se deslocar para as áreas limítrofes.

Num mercado que é tão plurifactorial, que está sujeito a tantas dinâmicas e fenómenos, não é arriscado fazer uma correlação direta entre apenas um fator e a subida ou a variação dos preços no mercado?

Pode ser arriscado. Mas a metodologia que nós utilizamos acaba por acautelar todos os outros fatores que poderiam levar ao aumento de preços.