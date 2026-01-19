Regulador dá ordem para bloquear Polymarket. Apostas dispararam antes de se conhecerem os resultados das presidenciais

Ao todo, o volume de apostas do mercado presidencial principal já ultrapassa os 120 milhões de dólares (cerca de 103 milhões de euros), enquanto os restantes mercados alternativos têm quase 10 milhões de dólares investidos (cerca de 8,1 milhões de euros).

Como é que tantos apostadores acertaram no cavalo certo, duas horas antes de se conhecerem os resultados e uma hora antes de serem reveladas as primeiras projeções de abstenção?

A resposta está nas sondagens. É que foi exatamente por essa altura, por volta das 18 horas, que começaram a circular as primeiras projeções à boca das urnas, muitas delas ainda intercalares, mas todas a confirmarem uma vitória confortável de António José Seguro, com mais de 30% dos votos.

A Renascença recebeu os resultados destas sondagens por volta da mesma hora, partilhadas pelas empresas de sondagens responsáveis e pelos jornalistas das televisões que as iriam divulgar às 20h00.

As projeções acabaram por ser divulgadas apenas às 20h00, mas por essas altura, já os mercados de apostas estavam decididos quanto ao vencedor.

Como funciona o Polymarket?

O mercado de previsões com base em criptomoedas foi criado em 2020, por Shayne Coplan e tem neste momento uma valorização na casa dos 9 mil milhões de dólares (cerca de 7,7 mil milhões de euros).

O conceito é simples: para qualquer evento do dia a dia, incluindo desportos, política, economia ou cultura, é possível comprar ou vender "ações" sobre o desfecho de um evento.

Em cada aposta, há duas opções: o "sim" e o "não", com o preço de cada um a variar entre 0 e 1 dólar, tendo em conta a probabilidade de cada um acontecer de acordo com o mercado, e com a soma de ambas as opções a ser sempre de 1 dólar.

Quanto menor é a probabilidade atribuída pelo mercado a um dado candidato, maior é o potencial lucro, mas também maior é o risco de perder tudo.

Tal como num mercado de ações, é possível comprar ou vender ações até ao desfecho de um evento. No caso das presidenciais, é possível comprar ou vender posições de cada candidato até ser conhecido o próximo Presidente da República.

Para as transações é usada a rede blockchain, que torna as transações mais rápidas e baratas, com a criptomoeda USDC, que está ligada ao dólar norte-americano. Como qualquer ativo em criptomoedas, os seus lucros são sujeitos a uma tributação de 28%.