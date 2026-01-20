Derrota de Marques Mendes abre buraco de 430 mil euros nas contas da campanha

Além da derrota histórica na primeira volta das presidenciais, Luís Marques Mendes terá ainda de fazer contas à vida com os dinheiros de campanha. É que o candidato do PSD obteve apenas cerca de 640 mil votos, quando previa mais de um milhão de votos, provocando um prejuízo superior a 400 mil euros na subvenção estatal que esperava receber.

Cálculos da Renascença aos apoios do Estado que são distribuídos pelos candidatos presidenciais mostram um buraco nas contas do candidato apoiado pelo PSD, que no seu orçamento de campanha entregue na altura da formalização de candidatura previa receber 1 milhão de euros em subvenções estatais.

Com o pobre resultado na primeira volta deste domingo, de 11,3% dos votos, Marques Mendes irá receber apenas 568 mil euros, o que significa que o candidato terá de pagar os restantes 432 mil euros do seu próprio bolso — ou com a ajuda do PSD.

Mas não é o único nesta posição. Também o almirante Gouveia e Melo, que esperava mais de 800 mil votos nesta primeira volta, recebeu menos de 700 mil votos. Com isso, em vez de receber os 700 mil euros de subvenções estatais que orçamentou, terá direito a apenas cerca de 605 mil, tendo de desembolsar do seu próprio bolso cerca de 95 mil euros.

Ao todo, apenas cinco candidatos vão receber subvenção estatal: António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. Estes foram os candidatos que conseguiram pelo menos 290 mil votos, referente a 5% da votação deste domingo.

António José Seguro foi quem liderou os votos e será também quem recebe mais subvenção estatal, no valor de 1,27 milhões de euros, segundo os cálculos da Renascença, enquanto André Ventura receberá cerca de 1 milhão de euros. Cotrim de Figueiredo, que orçamentou apenas 400 mil euros em subvenções, terá direito a mais de 730 mil euros.