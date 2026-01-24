DÚVIDAS PÚBLICAS

“Estão a ser tomadas grandes decisões” na Galp “sem sabermos se interesses nacionais estão acautelados”

24 jan, 2026 - 10:00 • Sandra Afonso , Arsénio Reis

O Professor de economia do ISEG, Ricardo Cabral, diz que “o Estado se tem demitido da sua função” na petrolífera e espera que avalie a fusão da Galp com a espanhola Moeve. Nesta entrevista à Renascença, dá ainda como perdida a Gronelândia para a Dinamarca e para a Europa e aconselha Portugal a não se envolver. Se Donald Trump decidir reclamar a base das Lages, nos Açores, o resultado será o mesmo.

Com o mundo cada vez mais fragmentado e uma guerra comercial que impõe novos acordos e está a redistribuir a relação de forças entre os grandes blocos económicos, o encontro anual do Fórum Económico Mundial, em Davos, concentrou este ano todas as atenções.

A Gronelândia foi um dos temas em destaque e estará a unir os Estados-membros, que deram um “murro na mesa” contra a nova ameaça de Donald Trump de agravar as tarifas. No entanto, apesar da resposta representar todos, a ameaça dirigia-se apenas a alguns.

Em entrevista à Renascença, o professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Ricardo Cabral, sublinha que esta última ameaça do presidente norte-americano não abrangia os países do sul da Europa.

Por outro lado, esta é uma questão que “a nós, Portugal, não nos diz respeito”, defende Ricardo Cabral. Por isso o país não se deve envolver.

Ainda assim, se, em vez da Gronelândia, Trump reivindicasse a Base das Lages, não queríamos ter todo o apoio da família europeia? O professor de economia do ISEG acredita que o resultado seria o mesmo: “No fim do mandato [de Donald Trump] vai estar uma bandeira norte-americana na Gronelândia”, se a pretensão dos Estados Unidos passar pela Base das Lages, “não temos qualquer hipótese, compete-nos assegurar que os interesses daquela população são assegurados, não é realista pensar que vamos impedir os Estados Unidos”, conclui.

O professor defende que a União Europeia não tem, praticamente, armas de negociação para enfrentar a Casa Branca. Dá como exemplo a energia. Depois da invasão da Ucrânia os Estados-membros trocaram a Rússia pelos EUA, como fornecedor, e estão hoje muito mais dependentes e vulneráveis.

Avisa ainda que o mais importante a ter em conta, nas conversações sobre a Gronelândia, é evitar um confronto bélico entre grandes blocos económicos, que no limite poderia conduzir a uma guerra nuclear.

Com menos dívida externa Portugal pode crescer mais 2,6 pontos percentuais por ano

Estudo

Com menos dívida externa Portugal pode crescer mais 2,6 pontos percentuais por ano

Mais disciplina orçamental, mais investimento públ(...)

Ricardo Cabral analisa ainda o impacto da política económica de Donald Trump, dentro e fora do país, o crescimento da China e o novo reposicionamento dos blocos comerciais, o ataque à Venezuela e a gestão do petróleo do país directamente por Donald Trump e à margem das contas oficiais.

No plano interno, Ricardo Cabral acusa os últimos governos de “se demitirem das suas funções estratégicas” na Galp.

Em causa está a anunciada fusão entre a petrolífera portuguesa e a espanhola Moeve, que passará a controlar a única refinaria nacional. Mas esta não é a única decisão polémica da Galp, Ricardo Cabral deixa vários exemplos de decisões fortemente contestadas e lembra que este é um setor estratégico.

O governo é acionista da Galp, deve promover uma avaliação profunda antes de tomar uma decisão sobre este negócio, de acordo com o professor.

Na política económica dos governos de Luís Montenegro, destaca as descidas de impostos para as empresas, para o capital e para os rendimentos mais altos. Sublinha ainda a abertura da segurança social aos privados: “parece-me que há uma tentativa de mudar algumas peças importantes do enquadramento político, por exemplo, a criação de contas poupança, se não forem tributadas, é uma forma de privatização da segurança social”.

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas o professor do ISEG defendeu ainda que é possível pôr a economia a crescer mais 2,6% ao ano através da redução da dívida externa. São conclusões de um estudo apresentado esta sexta-feira, que recomenda ao governo que faça mais investimento público estratégico e com dimensão, que negoceie transferências diretas da União Europeia para compensar os custos da moeda única e mais disciplina orçamental.

O professor de economia do ISEG, Ricardo Cabral, foi o convidado deste sábado do programa Dúvidas Públicas, disponível em podcast, no Youtube e aqui no site da Renascença.

