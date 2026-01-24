“Estão a ser tomadas grandes decisões” na Galp “sem sabermos se interesses nacionais estão acautelados”

Com o mundo cada vez mais fragmentado e uma guerra comercial que impõe novos acordos e está a redistribuir a relação de forças entre os grandes blocos económicos, o encontro anual do Fórum Económico Mundial, em Davos, concentrou este ano todas as atenções.

A Gronelândia foi um dos temas em destaque e estará a unir os Estados-membros, que deram um “murro na mesa” contra a nova ameaça de Donald Trump de agravar as tarifas. No entanto, apesar da resposta representar todos, a ameaça dirigia-se apenas a alguns.

Em entrevista à Renascença, o professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Ricardo Cabral, sublinha que esta última ameaça do presidente norte-americano não abrangia os países do sul da Europa.

Por outro lado, esta é uma questão que “a nós, Portugal, não nos diz respeito”, defende Ricardo Cabral. Por isso o país não se deve envolver.

Ainda assim, se, em vez da Gronelândia, Trump reivindicasse a Base das Lages, não queríamos ter todo o apoio da família europeia? O professor de economia do ISEG acredita que o resultado seria o mesmo: “No fim do mandato [de Donald Trump] vai estar uma bandeira norte-americana na Gronelândia”, se a pretensão dos Estados Unidos passar pela Base das Lages, “não temos qualquer hipótese, compete-nos assegurar que os interesses daquela população são assegurados, não é realista pensar que vamos impedir os Estados Unidos”, conclui.

O professor defende que a União Europeia não tem, praticamente, armas de negociação para enfrentar a Casa Branca. Dá como exemplo a energia. Depois da invasão da Ucrânia os Estados-membros trocaram a Rússia pelos EUA, como fornecedor, e estão hoje muito mais dependentes e vulneráveis.

Avisa ainda que o mais importante a ter em conta, nas conversações sobre a Gronelândia, é evitar um confronto bélico entre grandes blocos económicos, que no limite poderia conduzir a uma guerra nuclear.