Que comboios pode a CP comprar para a alta velocidade? Veja as imagens

A CP está agora autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para operar nas futuras linhas portuguesas, cuja construção ainda está por começar. O anúncio do Governo deu início a um processo longo, com quatro anos apenas entre a assinatura do contrato e a entrega do primeiro comboio.

O anúncio do Governo estabeleceu algumas metas na compra de 12 automotoras (com opção de comprar oito mais). Estas automotoras — comboios como os do serviço Alfa Pendular, sem necessidade de uma locomotiva separada das carruagens — devem ter capacidade para circular a 300 km/h, e ter pelo menos 500 lugares por unidade.

Questões por responder

Faltam saber outros detalhes importantes para decidir os comboios a comprar. Se a CP quiser chegar até Madrid, vai ter de comprar comboios com eixos telescópicos (conhecidos como bi-bitola, por permitir circular em linhas com diferentes distâncias entre carris) — a linha de alta velocidade que parte de Badajoz vai ligar-se à rede existente na zona de Toledo, onde a linha de alta velocidade está em bitola europeia.

Há mais. Os comboios a comprar pela CP vão depender, por exemplo, da opção de ter um ou dois pisos para os 500 lugares requeridos: é raro o comboio de um piso com capacidade de atingir os 500 passageiros. Os comboios de alta velocidade têm, habitualmente, 200 metros — podem superar caso o número de carruagens for acima de oito.