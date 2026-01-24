Que comboios pode a CP comprar para a alta velocidade? Veja as imagens

24 jan, 2026 - 07:30 • João Pedro Quesado
A CP está agora autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para operar nas futuras linhas portuguesas, cuja construção ainda está por começar. O anúncio do Governo deu início a um processo longo, com quatro anos apenas entre a assinatura do contrato e a entrega do primeiro comboio.
O anúncio do Governo estabeleceu algumas metas na compra de 12 automotoras (com opção de comprar oito mais). Estas automotoras — comboios como os do serviço Alfa Pendular, sem necessidade de uma locomotiva separada das carruagens — devem ter capacidade para circular a 300 km/h, e ter pelo menos 500 lugares por unidade.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Faltam saber outros detalhes importantes para decidir os comboios a comprar. Se a CP quiser chegar até Madrid, vai ter de comprar comboios com eixos telescópicos (conhecidos como bi-bitola, por permitir circular em linhas com diferentes distâncias entre carris) — a linha de alta velocidade que parte de Badajoz vai ligar-se à rede existente na zona de Toledo, onde a linha de alta velocidade está em bitola europeia.
Há mais. Os comboios a comprar pela CP vão depender, por exemplo, da opção de ter um ou dois pisos para os 500 lugares requeridos: é raro o comboio de um piso com capacidade de atingir os 500 passageiros. Os comboios de alta velocidade têm, habitualmente, 200 metros — podem superar caso o número de carruagens for acima de oito.
Conselho de Ministros
Governo oficializou a intenção de subconcessionar (...)
Contudo, as plataformas das estações com serviço de alta velocidade em Portugal vão ter 420 metros de extensão, tornando impraticável a circulação em dupla de comboios com mais de 210 metros. Essa circulação em dupla permite ultrapassar os 500 lugares, mas o anúncio do Governo fala em 500 lugares por unidade — ou seja, por automotora.
Outras questões já se tornaram mais corriqueiras em serviços de alta velocidade e de longo curso: carruagens silenciosas, zonas para famílias e até para bicicletas.
Na lista que se segue não estão incluídos comboios que não atingem os 300 km/h.
A Alstom, construtora dos comboios do famoso TGV, pode concorrer com duas versões do Avelia: o Horizon e o Liberty.
O Horizon é o novo TGV — TGV-M, para a francesa SNCF. É o único comboio de alta velocidade do mundo atualmente em comercialização com dois pisos, e tem velocidade máxima de 320 km/h. O “M” vem de modular — os comboios podem ter entre sete e nove carruagens, ficando a versão maior nos 202 metros de comprimento. Nessa versão, pode transportar 740 passageiros.
O Liberty pode ter entre nove e 12 carruagens de um piso. Com pendulação (como o Alfa Pendular), atinge o máximo de 300 km/h; sem, chega aos 355 km/h. Este modelo é uma adaptação ao mercado dos EUA, como o nome pode indicar.
A versão Liberty do Avelia já entrou ao serviço nos Estados Unidos, mas não em linhas de alta velocidade. Já a versão Horizon só começará a fazer serviços do TGV em abril de 2026.
A Talgo é espanhola, e responsável pelo mais recente comboio de alta velocidade da Renfe: o Avril.
O modelo tem uma velocidade comercial máxima de 330 km/h. As 12 carruagens de um piso ficam-se pelos 202 metros: com 3,2 metros de largura, a versão padrão do comboio tem 507 lugares, enquanto a versão para serviços low cost tem 581 lugares. Para atingir essa capacidade, o interior das carruagens pode ter três assentos de um lado e dois assentos do outro.
A Talgo é a uma de duas empresas desta lista com tecnologia de eixos telescópicos homologada para circular em comboios de passageiros — outras empresas terão de passar pelo moroso processo se a quiserem integrar na proposta à CP.
Mas a entrada em serviço deste comboio foi marcada por muitos problemas. Além dos atrasos na data de início do serviço, nos primeiros meses houve relatos de vibrações em demasia, assim como ruído excessivo dentro das carruagens. Algumas avarias no modelo novo pararam comboios — em janeiro de 2025, um problema de software fez com que o sistema de baterias não reconhecesse a mudança de ano.
Mais grave foi a descoberta de fissuras, em julho de 2025, nos rodados motrizes de um comboio. Cinco unidades foram retiradas de serviço temporariamente.
O ETR1000 é uma parceria da Hitachi Rail e da Bombardier (hoje Alstom). É o comboio italiano da lista, operado pela Trenitalia (empresa pública) em Itália e pela Iryo (detida pela Trenitalia) em Espanha.
É capaz de atingir os 400 km/h, mas a velocidade máxima comercial está limitada aos 360 km/h. Com oito carruagens, é capaz de transportar 457 passageiros na configuração em serviço (dez lugares executivos, 69 em “business”, 76 em “premium” e 300 em classe “standard”, além de dois lugares para cadeira de rodas).
Este comboio alemão tem muitas versões diferentes. A mais recente, chamada Velaro MS, foi escolhida para os mais recentes comboios de alta velocidade da Deutsche Bahn. Tem oito carruagens com 439 lugares, e velocidade máxima de 320 km/h.
Uma versão criada para a Turquia acomoda 519 passageiros nas oito carruagens. Outra versão, criada para o serviço da Eurostar, consegue transportar mais de 900 pessoas em 16 carruagens (a composição tem 390 metros de extensão).
A empresa está a desenvolver também o Velaro Novo, capaz de atingir os 360 km/h. Não é conhecida a capacidade de passageiros deste futuro modelo.
A CAF é a outra construtora espanhola, detida pelo Estado. O modelo Oaris começou a ser desenvolvido em 2010, com velocidade máxima de 320 km/h em serviço e oito carruagens. Mas nunca entrou ao serviço da Renfe.
Caso a CP queira comboios bi-bitola, a CAF pode ser uma alternativa à Talgo, visto também possuir a tecnologia de eixos telescópicos, que permite mudar de bitola em andamento.
O comboio está ao serviço na Noruega, pela Flytoget, a ligar Oslo ao aeroporto, mas numa versão mais lenta e com apenas quatro carruagens.
A CRRC, companhia estatal chinesa, tem concorrido a vários concursos pela Europa, numa tentativa de entrar no mercado do Velho Continente.
A mais recente família de comboios de alta velocidade desta empresa chama-se Fuxing. Há várias versões: a mais convencional, de oito carruagens, tem um mínimo de 556 lugares.
A velocidade máxima em serviço é de 350 km/h (foi desenhado para 400 km/h, tal como o ETR1000).