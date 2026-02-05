Cheias vão levar a um aumento dos preços da comida e falta de produtos?

Há cheias um pouco por todo o país, há campos alagados, plantações destruídas e explorações pecuárias arrasadas. E vem aí mais esta semana de mau tempo. A consequência será a escassez de produtos e a subida dos preços?

A Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), através do secretário-geral, Luís Mira, diz que não. A Associação Portuguesa de Empresa de Distribuição (APED), segundo Gonçalo Lobo Xavier, não se compromete com uma resposta e diz que a mesma, neste momento, é “extemporânea”.

“O consumidor não vai notar porque quando o produto não vem de um lado, vem do outro”, começa por explicar Luís Mira.

O secretário-geral da CAP diz que é fundamental, em primeiro lugar, “sossegar os consumidores” e afirma “que não vai faltar nenhum produto”, nem “vai haver uma subida extraordinária” de preços. Porquê? “Isto aconteceu aqui em Portugal e nós vivemos num mercado único europeu.”, argumenta.

Já o secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, depois salientar que todos “temos que nos concentrar agora nas questões imediatas”, não é taxativo em afirmar se vai haver reflexos na chegada de alimentos e outros produtos à população. Nem se vamos todos pagar mais por eles.