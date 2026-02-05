Cheias vão levar a um aumento dos preços da comida e falta de produtos?

05 fev, 2026 - 06:30 • João Carlos Malta
Há cheias um pouco por todo o país, há campos alagados, plantações destruídas e explorações pecuárias arrasadas. E vem aí mais esta semana de mau tempo. A consequência será a escassez de produtos e a subida dos preços?
A Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), através do secretário-geral, Luís Mira, diz que não. A Associação Portuguesa de Empresa de Distribuição (APED), segundo Gonçalo Lobo Xavier, não se compromete com uma resposta e diz que a mesma, neste momento, é “extemporânea”.
“O consumidor não vai notar porque quando o produto não vem de um lado, vem do outro”, começa por explicar Luís Mira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O secretário-geral da CAP diz que é fundamental, em primeiro lugar, “sossegar os consumidores” e afirma “que não vai faltar nenhum produto”, nem “vai haver uma subida extraordinária” de preços. Porquê? “Isto aconteceu aqui em Portugal e nós vivemos num mercado único europeu.”, argumenta.
Já o secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, depois salientar que todos “temos que nos concentrar agora nas questões imediatas”, não é taxativo em afirmar se vai haver reflexos na chegada de alimentos e outros produtos à população. Nem se vamos todos pagar mais por eles.
Alcácer do Sal
Em Alcácer do Sal, a chuva da madrugada provocou n(...)
“Se isto vai ter efeitos dentro de um ou dois meses no mercado, é muito extemporâneo dizê-lo e não contribui para a resolução dos problemas. Neste momento, estamos focados no abastecimento, na manutenção da logística, na ajuda à produção primária”, sublinha.
Mas Gonçalo Lobo Xavier deixa um aviso: “Evidentemente que este tipo de situações, muitas vezes, provoca distorções no mercado.”
Se Luís Mira garante que o consumidor não será afetado, o mesmo não afirma sobre os produtores associados da Confederação de Agricultores. O que não se percebe ainda é a dimensão do fenómeno.
“Ainda é cedo para falar em prejuízos", diz o secretário-geral da CAP. "Ainda vamos ter mais chuva, estamos em fevereiro, ainda temos março, abril…”, acrescenta.
Certo é que quase todos os agricultores em Portugal, de uma forma ou de outra, “estão com uma situação de excesso de água nos terrenos” e isso leva a que “algumas práticas que deviam ser feitas agora não o podem ser, tem de se esperar que haja condições”.
Quanto ao tempo que os proprietários vão demorar a entrar nas terras, isso vai depender “da água que vai chover nos próximos 10 dias”.
O líder empresarial do setor agrícola explica que as áreas mais afetadas são as das estufas e das explorações pecuárias, de vacas e galinhas. “Caíram os silos, voaram os tetos”, ilustra.
“Houve também olivais completamente arrasados, em que as árvores foram arrancadas pelo pé, tal como aconteceu na floresta”, soma.
Por isso, não há dúvidas de que nas culturas anuais, “vai tudo atrasar”. “Até quando? Ninguém sabe”, lamenta.
Noutra dimensão, o secretário-geral da APED diz que o setor está concentrado no apoio aos produtores locais. “Temos estado a trabalhar com o Governo e fomos sensibilizados para ajudar a escoar os produtos, neste caso pecuários, para evitar o desperdício. Estão a ser encaminhados para os matadores para depois entrarem mais facilmente, e com todas as condições de segurança alimentar, nas cadeias de distribuição”, sublinha Lobo Xavier.
Há mesmo vários retalhistas, assegura Lobo Xavier, a ter iniciativas individuais “para aumentar as compras locais com operadores que estão instalados na região”.
“Temos de fazer isto todos, de uma forma equilibrada, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Nós também não podemos ficar com excessos, porque isso seria um contributo para o desperdício alimentar, coisa que não estamos disponíveis”, declara.
Em relação à área mais atingida pelas cheias até ao momento, a zona de Leiria, Lobo Xavier lembra que foi afetada com cortes de energia e cortes de água. Além dos estragos materiais, obrigou, em alguns casos, ao encerramento de lojas, quer por questões de danos materiais nas infraestruturas, quer por inundações.
Nos concelhos da Figueira da Foz, Marinha Grande e Leiria, no universo de associados da APED, 41 espaços de retalho alimentar foram afetados. Desses, encerraram seis lojas.
Mau tempo
Renascença acompanha os efeitos do mau tempo. Quas(...)
“Neste momento, todas as lojas já estão a funcionar, muitas delas ainda suportadas por geradores que são abastecidos por combustível. Felizmente, essa logística não entrou em rutura”, explica.
De acordo com Gonçalo Lobo Xavier, nos locais mais atingidos, para que a população se possa abastecer e retomar a sua vida com alguma normalidade, “os retalhistas reforçaram os stocks de comidas preparadas, refeições prontas, água e artigos de higiene”.
Em relação a prejuízos, e apesar de ainda faltarem muitos dados, Luís Mira aponta o exemplo de uma associação que “mandou uma lista dos seus associados com um prejuízo de mais de três milhões de euros no Douro”. Ali, houve queda de árvores, abatimento de terra, caíram os muros de suporte e algumas construções ruíram.
Depressão Kristin
Empresários da construção civil da zona mais afeta(...)
Ainda na semana passada, o Ministério da Agricultura anunciou que ia abrir uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre 5.000 e 400.000 euros, cuja taxa de apoio pode chegar aos 100%, avançou à Lusa.
Os formulários para as declarações de prejuízos estão disponíveis nos sites das CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e várias equipas estão a fazer uma primeira avaliação dos estragos.
Luís Mira diz que são bons sinais, mas alerta: “O anúncio é sempre fácil, anunciar medidas é fácil, concretizar é que é complicado e colocá-las rápido no terreno”, defende.
“Tenho relatos de agricultores da depressão Martinho, do ano passado, que ainda não receberam o dinheiro”, remata.
A recolha de bens de primeira necessidade está a d(...)