Comboios suspensos na Linha do Norte. "Faria sentido a CP manter serviços entre Coimbra e Braga"

A Renascença tem pedido esclarecimentos à CP sobre a suspensão dos serviços de longo curso na Linha do Norte, não obtendo resposta. A 2 de fevereiro, a empresa foi questionada sobre a supressão prolongada dos serviços de longo curso entre Braga e Lisboa, num dia em que a suspensão da circulação na Linha do Norte estava reduzida ao troço entre Soure e Coimbra B desde as 21h de 30 de janeiro.

Esta quinta-feira, a Renascença questionou a CP sobre a nova suspensão dos mesmos serviços, mas não recebeu resposta às questões até à publicação desta notícia.

"Esta decisão é semelhante à que já tinham tomado na semana passada durante um certo período. Quando a linha é interrompida, alguns comboios ficam do lado de Lisboa e outros ficam mais a Norte, é preciso ver quantos é que ficam de cada lado e se, com os comboios que ficam a Norte, se é possível fazer o serviço. Poderia não ser possível fazer o serviço todo, mas algum serviço seria possível fazer, até porque a oficina dos Alfa está a Norte. Mas, para além disso, é uma decisão que tem uma componente comercial".

"Eu acho que havendo essa interrupção em Alfarelos, o que faria sentido seria a CP manter os serviços de longo curso a funcionar entre Coimbra e Braga", continuou o ex-governante, e "assegurar a ligação a Lisboa de outra forma, que foi o que fizeram durante uma parte da semana passada", quando "havia serviço a funcionar a sul de Pombal e depois havia um transporte em autocarro entre Coimbra e Pombal".