Comboios suspensos na Linha do Norte. "Faria sentido a CP manter serviços entre Coimbra e Braga"

12 fev, 2026 - 15:43 • João Pedro Quesado

Suspensão na circulação de Intercidades e Alfa Pendular afeta três quilómetros entre Alfarelos e Formoselha, na margem sul do rio Mondego. A CP poderia fazer "um transporte em autocarro", como "durante uma parte da semana passada", para ultrapassar o obstáculo, aponta o ex-governante Frederico Francisco, que sublinha ainda que a empresa não deve decidir esta suspensão sozinha.

A CP suspendeu novamente, esta quinta-feira, os comboios de longo curso na Linha do Norte, apesar de o troço da linha com a circulação suspensa ser o mesmo de quarta-feira. Uma decisão questionada pelo ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, que aponta para uma decisão mais "comercial" ou "operacional".

"A não ser que me esteja a escapar alguma coisa, não deveria haver obstáculo a manter o serviço de longo curso a funcionar entre Braga e Coimbra", diz à Renascença o atual deputado do PS. "O que eu imagino é que haja aqui uma decisão comercial, operacional".

"Eu percebo no caso, por exemplo, dos Alfa [Pendular], em que provavelmente uma grande parte da sua procura está entre Porto e Lisboa e, portanto, não sendo possível fazer esse serviço, pode não fazer sentido manter manter os comboios a circular", admite Frederico Francisco. "Mas no caso do Intercidades que, além de servirem um conjunto grande de outras localidades, estão sujeitos a obrigações de serviço público, eu acho que faria sentido mantê-los".

Os comboios Intercidades e Alfa Pendular foram suspensos na Linha do Norte esta quinta-feira, dia em que a suspensão de circulação na Linha do Norte é a mesma de quarta-feira. A suspensão aplica-se ao troço entre Alfarelos e Formoselha, uma secção com menos de três quilómetros de extensão.

A Renascença tem pedido esclarecimentos à CP sobre a suspensão dos serviços de longo curso na Linha do Norte, não obtendo resposta. A 2 de fevereiro, a empresa foi questionada sobre a supressão prolongada dos serviços de longo curso entre Braga e Lisboa, num dia em que a suspensão da circulação na Linha do Norte estava reduzida ao troço entre Soure e Coimbra B desde as 21h de 30 de janeiro.

Esta quinta-feira, a Renascença questionou a CP sobre a nova suspensão dos mesmos serviços, mas não recebeu resposta às questões até à publicação desta notícia.

"Esta decisão é semelhante à que já tinham tomado na semana passada durante um certo período. Quando a linha é interrompida, alguns comboios ficam do lado de Lisboa e outros ficam mais a Norte, é preciso ver quantos é que ficam de cada lado e se, com os comboios que ficam a Norte, se é possível fazer o serviço. Poderia não ser possível fazer o serviço todo, mas algum serviço seria possível fazer, até porque a oficina dos Alfa está a Norte. Mas, para além disso, é uma decisão que tem uma componente comercial".

"Eu acho que havendo essa interrupção em Alfarelos, o que faria sentido seria a CP manter os serviços de longo curso a funcionar entre Coimbra e Braga", continuou o ex-governante, e "assegurar a ligação a Lisboa de outra forma, que foi o que fizeram durante uma parte da semana passada", quando "havia serviço a funcionar a sul de Pombal e depois havia um transporte em autocarro entre Coimbra e Pombal".

Frederico Francisco sublinha que, no caso dos comboios Intercidades — ao abrigo do contrato de serviço público da CP —, esta "não deveria ser uma decisão que caberia exclusivamente à CP, mas teria que ser tomada pela CP em conjunto com a entidade que contrata à CP as obrigações de serviço público, que é o Estado".

"Se pudermos manter o resto do país a funcionar o mais possível, acho que o Estado e todas as entidades do Estado devem trabalhar nesse sentido", reforçou.

Inundações em Alfarelos não se resolvem "com um simples alteamento"

Inundações em Alfarelos estão longe de ser uma novidade. Tanto que, segundo noticiou o jornal Público no final de 2019, a suscetibilidade a inundações podia ter sido corrigida em obras do Ferrovia 2020 — no entanto, o alteamento da via férrea naquela região foi preterido por uma obra menos invasiva.

"Não tenho a certeza se existiria uma solução para aquele local com um simples alteamento da linha", assume Frederico Francisco, assessor do ministro das Infraestruturas e Habitação entre 2019 e 2023, quando o ministério era liderado por Pedro Nuno Santos. "Acho que muito provavelmente seria preciso construir uma linha inteiramente nova naquele troço, um traçado diferente, eventualmente em viaduto ou com um aterro maior".

Governo admite que CP possa comprar até 26 comboios de alta velocidade mas só autoriza já a compra de 12

"Isso vai ser feito com a linha de alta velocidade", admite o deputado socialista. Nesta região, a nova linha vai atravessar o rio Mondego cerca de 800 metros a este da autoestrada A1, onde se abriu uma cratera perto do local da rotura de um dique. Esse troço em ponte (mais de 7km de extensão) vai permitir aos comboios diretos entre Porto e Lisboa passar ao largo de Coimbra, e da estação de Coimbra-B. Os comboios de alta velocidade com paragem em Coimbra utilizarão a atual Linha do Norte entre a estação de Coimbra B e Taveiro, onde existirá uma ligação à linha de alta velocidade, evitando-se assim a zona de Alfarelos.

"Sabemos que, de alguns em alguns anos, que há alguns dias ou algumas semanas em que a linha interrompe face ao evoluir das alterações climáticas", afirma Frederico Francisco sobre o troço da Linha do Norte em Alfarelos. "Estimo que, se a situação se tornar suficientemente frequente, essa solução [a construção de "linha inteiramente nova"] pode tornar-se inevitável".

