"Preços vão disparar": Petróleo sobe 10% após ataques ao Irão e pode chegar aos 100 dólares

Um dia depois do início dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e da retaliação iraniana a países no Médio Oriente, o preço do petróleo já subiu 10% e o preço do barril pode chegar aos 100 dólares.

Em causa está o fecho do Estreito de Ormuz, passagem que o Irão controla e por onde passam cerca de 20 milhões de barris por dia — o equivalente a 20% do consumo global de petróleo.

O barril de crude estava nos 66 dólares (56 euros) na sexta-feira, mas cresceu para os 72 dólares (61 euros). Já o barril de brent (petróleo cru) estava nos 68 dólares (57,8 euros) e cresceu para os 78 dólares (66 euros) este domingo.

Analistas acreditam que os preços possam chegar aos 100 dólares por barril, naquilo que seria um aumento de mais de 50% em poucos dias — e que pode ter grandes implicações nos preços dos combustíveis.

"Esperamos que os preços abram (após o fim de semana) muito mais próximos de $100 por barril e talvez ultrapassem esse nível caso vejamos uma interrupção prolongada do Estreito [de Ormuz]", indicou à Reuters Ajay Parmar, diretor de energia do ICIS (Serviço Independente de Inteligência e Mercadorias).

Após os ataques no Médio Oriente, a maioria dos proprietários de petroleiros, grandes petroleiros e empresas comerciais suspendeu os envios de petróleo bruto, combustível e gás natural via Estreito de Ormuz, com outros analistas a indicarem que o preço do barril pode ultrapassar os 100 dólares.