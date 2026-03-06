Combustíveis
Atestar um carro a gasóleo vai ficar 9 euros mais caro
06 mar, 2026 - 12:05 • João Carlos Malta , Diogo Camilo
Com a subida anunciada dos combustíveis em especial do gasóleo, na segunda-feira, a Renascença ajuda-o a perceber quanto vai pagar a mais na altura de encher o depósito do automóvel. Confira os vários cenários.
O disparar dos preços do gasóleo que, muito provavelmente, ficará acima dos 20 cêntimos terá um impacto muito forte no bolso dos portugueses. Na hora de atestar o carro, caso tenha uma viatura a gasóleo, pode vir a pagar entre mais 7,65 euros e 10,35 euros, já a partir da próxima segunda-feira.
Vamos por partes, se de facto se confirmar a subida de 23 cêntimos por litro, anunciada pela ANAREC, atestar um depósito de 45 litros, pode ficar 10,35 euros mais caro.
No entanto, caso a subida fique no limite mínimo apontado por aquela associação, os 20 cêntimos por litro, o aumento vai ser de nove euros.
Num terceiro cenário, e a confirmar-se que o Executivo liderado por Luís Montenegro aplica uma redução a rondar os três cêntimos por litro - com a redução do valor do ISP a ser equivalente à subida da receita do IVA com o crescimento dos preços dos combustíveis – atestar o carro a gasóleo ficará por mais 7,65 euros. Este valor tem por base um aumento efetivo de 20 cêntimos.
Por fim, e aplicando a mesma lógica num carro a gasolina, com o mesmo depósito de 45 litros, e com um aumento do preço por litro de sete cêntimos, o condutor vai pagar mais 3,15 euros para atestar o carro.
Entretanto, o Governo anunciou um desconto de 3,55 cêntimos por litro na taxa de ISP, que se traduz num desconto de 1,60€ caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo.
O aumento, segundo informações do setor citadas pelo Governo, será de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 7,4 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo. Assim, o aumento que seria de 23,4 cêntimos, será assim de 19,85€ cêntimos por litro.
Isso significa que o preço do gasóleo deverá aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana. Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana.
Assim, caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, ficará quase 9 euros mais caro do que nesta semana (mais 8,93€), com o desconto do Governo a ser de 1,60 euros.
Esta manhã, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) previu à Renascença uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo dos 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira.
A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, avança mesmo números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.
A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.
[notícia corrigida com anúncio do Governo do desconto aplicado ao ISP e aumento do preço do gasóleo]
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