Atestar um carro a gasóleo vai ficar 9 euros mais caro

Entretanto, o Governo anunciou um desconto de 3,55 cêntimos por litro na taxa de ISP, que se traduz num desconto de 1,60€ caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo.

O aumento, segundo informações do setor citadas pelo Governo, será de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 7,4 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo. Assim, o aumento que seria de 23,4 cêntimos, será assim de 19,85€ cêntimos por litro.

Isso significa que o preço do gasóleo deverá aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana. Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana.

Assim, caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, ficará quase 9 euros mais caro do que nesta semana (mais 8,93€), com o desconto do Governo a ser de 1,60 euros.

Esta manhã, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) previu à Renascença uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo dos 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira.

A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, avança mesmo números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.