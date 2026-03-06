Combustíveis

Atestar um carro a gasóleo vai ficar 9 euros mais caro

06 mar, 2026 - 12:05 • João Carlos Malta , Diogo Camilo

Com a subida anunciada dos combustíveis em especial do gasóleo, na segunda-feira, a Renascença ajuda-o a perceber quanto vai pagar a mais na altura de encher o depósito do automóvel. Confira os vários cenários.

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O disparar dos preços do gasóleo que, muito provavelmente, ficará acima dos 20 cêntimos terá um impacto muito forte no bolso dos portugueses. Na hora de atestar o carro, caso tenha uma viatura a gasóleo, pode vir a pagar entre mais 7,65 euros e 10,35 euros, já a partir da próxima segunda-feira.

Vamos por partes, se de facto se confirmar a subida de 23 cêntimos por litro, anunciada pela ANAREC, atestar um depósito de 45 litros, pode ficar 10,35 euros mais caro.

No entanto, caso a subida fique no limite mínimo apontado por aquela associação, os 20 cêntimos por litro, o aumento vai ser de nove euros.

Num terceiro cenário, e a confirmar-se que o Executivo liderado por Luís Montenegro aplica uma redução a rondar os três cêntimos por litro - com a redução do valor do ISP a ser equivalente à subida da receita do IVA com o crescimento dos preços dos combustíveis – atestar o carro a gasóleo ficará por mais 7,65 euros. Este valor tem por base um aumento efetivo de 20 cêntimos.

Por fim, e aplicando a mesma lógica num carro a gasolina, com o mesmo depósito de 45 litros, e com um aumento do preço por litro de sete cêntimos, o condutor vai pagar mais 3,15 euros para atestar o carro.

Entretanto, o Governo anunciou um desconto de 3,55 cêntimos por litro na taxa de ISP, que se traduz num desconto de 1,60€ caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo.

O aumento, segundo informações do setor citadas pelo Governo, será de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 7,4 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo. Assim, o aumento que seria de 23,4 cêntimos, será assim de 19,85€ cêntimos por litro.

Isso significa que o preço do gasóleo deverá aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana. Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana.

Assim, caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, ficará quase 9 euros mais caro do que nesta semana (mais 8,93€), com o desconto do Governo a ser de 1,60 euros.

Esta manhã, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) previu à Renascença uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo dos 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira.

A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, avança mesmo números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.

[notícia corrigida com anúncio do Governo do desconto aplicado ao ISP e aumento do preço do gasóleo]

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  • EU
    06 mar, 2026 PORTUGAL 18:54
    Como consumidor dos combustíveis que IRÃO ter aumentos MONSTRUOSOS pergunto ao Senhor Primeiro Ministro e à Senhora Vice Presidente da ANAREC; o aumento que dizem é referente ao petróleo que se encontra em PORTUGAL ou ao que ainda não deu entrada nos PETROLEIROS? Como não me considero TOLINHO gostava de saber como este País é GOVERNADO. Se o combustível está em ARMAZÉM como pode ser BANDIDO a PREÇO FUTURO? Senhor Primeiro Ministro e Senhora Vice Presidente da ANAREC a essa forma de VENDER teremos ou podemos chamar de ESPECULAÇÃO ou se quiserem ROUBO. Já agora aproveito e pergunto ao Senhor Primeiro Ministro; os AUTOMOVEIS que circulam TODOS OS DIAS com os DISTICOS de veículos do ESTADO são atestados por QUE BOLSOS de quem os utiliza ou dos cofres do ESTADO? Não se esqueça que disse " GOVERNAR PARA AS PESSOAS " e isto é CONTRA as Pessoas.

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