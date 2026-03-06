Governo aplica desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo a partir da próxima semana

O Governo anunciou esta sexta-feira que irá aplicar um desconto de 3,55 cêntimos por litro no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre o gasóleo a partir da próxima segunda-feira.

Em comunicado, o Ministério das Finanças referiu que esta "redução temporária e extraordinária" das taxas de ISP vem "devolver aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço".

Este aumento esperado, segundo informações do setor citadas pelo Governo, será de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 7,4 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha anunciado que seria introduzido um desconto da taxa de ISP caso se verificassem aumentos de preços dos combustíveis superiores a 10 cêntimos. Assim, o desconto não será aplicado na gasolina.