Combustíveis

Governo aplica desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo a partir da próxima semana

06 mar, 2026 - 12:42 • Diogo Camilo

Ministério das Finanças revela que preço do gasóleo vai subir 23,4 cêntimos por litro na segunda-feira. Desconto no ISP traduz-se em 1,60 euros de poupança caso queira atestar o depósito. Gasolina não tem desconto.

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O Governo anunciou esta sexta-feira que irá aplicar um desconto de 3,55 cêntimos por litro no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre o gasóleo a partir da próxima segunda-feira.

Em comunicado, o Ministério das Finanças referiu que esta "redução temporária e extraordinária" das taxas de ISP vem "devolver aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço".

Este aumento esperado, segundo informações do setor citadas pelo Governo, será de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 7,4 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha anunciado que seria introduzido um desconto da taxa de ISP caso se verificassem aumentos de preços dos combustíveis superiores a 10 cêntimos. Assim, o desconto não será aplicado na gasolina.

Já no gasóleo, o aumento que seria de 23,4 cêntimos, será assim de 19,85€ cêntimos por litro.

Isso significa que o preço do gasóleo deverá aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana. Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana.

Assim, caso queira atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, ficará quase 9 euros mais caro do que nesta semana (mais 8,93€), com o desconto do Governo a ser de 1,60 euros.

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