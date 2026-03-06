Petróleo dispara 30% numa semana para o preço mais alto em três anos e meio

Logo na segunda-feira, o crescimento foi superior a 10% no Brent e no Crude, estabilizou durante a semana e voltou a disparar esta sexta-feira: às 19h00, a duas horas do fecho do mercado, os mercados cresciam 12% no Crude em relação ao dia anterior e mais de 8% no Brent.

Após os primeiros ataques no Irão, analistas alertaram que o preço do barril de petróleo podia chegar aos 100 dólares em poucos dias, o que significaria um aumento de mais de 50%.

Já o gás natural cresceu mais de 13% desde a semana passada, a mesma percentagem que tinha descido desde o início do ano, chegando aos 3,2 da unidade padrão usada na indústria, o milhão de unidades térmicas britânicas.

Como se calcula o preço dos combustíveis e porque sobem?

Para esta segunda-feira, é esperado um aumento do preço do gasóleo de quase 20 cêntimos por litro, o maior aumento desde o início da guerra na Ucrânia (em fevereiro de 2022), depois de aplicado um desconto ao ISP imposto pelo Governo. Já a gasolina deverá subir de preço em 7,4 cêntimos por litro.

A grande razão para a subida do preço do gasóleo, mas também da gasolina, está na matéria-prima, ou seja, precisamente a cotação internacional dos derivados de petróleo — Crude, Brent e outros. Para o mercado europeu, o Brent tem uma maior importância, enquanto nos EUA a referência é o petróleo aquecido.