Governo deve devolver ganho fiscal com subida dos combustíveis, defende ex-ministro

No entanto, a libertação destes barris é “quase que simbólica do ponto de vista português”, já admitiu a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

“Mesmo que seja só um penso rápido, é importante que haja alguma reação porque isso também significa uma chamada de atenção para a dependência energética”, diz Ferraz da Costa. Hoje estamos mais confortáveis para enfrentar esta pressão, do que estávamos quando se deram os primeiros choques petrolíferos, mas “isto não deixa de significar que setores da economia portuguesa que sejam muito intensivos em energia vão passar um período difícil”, avisa.

Manuel Caldeira Cabral defende que “pode resultar num prazo curto mas, se a guerra continuar e, principalmente, se no contexto da guerra as estruturas petrolíferas passarem a ser alvos preferenciais, como já Israel demonstrou e como o Irão também parece estar a demonstrar nos últimos dias, então a escalada de preços poderá ainda estar no horizonte”.

Portugal tem “reservas de petróleo para 93 dias e do gás para quatro semanas”, garante a ministra Maria da Graça Carvalho.

Ex-ministro da Economia admite estagflação

Manuel Caldeira Cabral diz que ainda é cedo para avançar previsões sobre o impacto desta guerra. Ainda assim, diz que “um cenário de aumento dos preços da energia vai gerar inflação, mas vai ao mesmo tempo também gerar instabilidade e incerteza, gerar aumento de custos da produção e vai, provavelmente, gerar uma redução do crescimento económico”.

Ou seja, “podemos ter de facto as duas coisas a acontecer em simultâneo: uma redução do crescimento económico, uma redução do investimento face à incerteza, e ao mesmo tempo um aumento dos preços”.

Já a necessidade de um Orçamento Retificativo este ano é descartada pelos dois especialistas. Caldeira Cabral diz mesmo que, “face à margem orçamental que o Estado tem para passar rubricas de uma área para outra área de despesa, não é necessário um Orçamento Retificativo”.

Ferraz da Costa lembra que “ninguém sabe” ainda, se será necessário um retificativo e o ministro das Finanças diz que, com base nos preços e estimativas atuais, parece que não. Mas, “a situação pode agravar-se”, acrescenta o ex-presidente da CIP. “É importante tomar medidas para não gastar o dinheiro que não é necessário”, acrescenta.