"Não é como abrir uma Coca-Cola". Quando a guerra acabar estabilização vai demorar semanas

Pelos cálculos da Agência Internacional de Energia (AIE), divulgados no relatório mensal sobre o mercado de petróleo, o encerramento do estreito de Ormuz está a provocar uma queda de 7,5% na oferta global.

Entrevistado pela Renascença, António Costa e Silva, ex-ministro da Economia no Governo de António Costa e antigo presidente da Partex, não tem dúvidas de que esta é a maior disrupção na história da indústria petrolifera mundial.

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Costa e Silva avisa: mesmo se a guerra acabasse amanhã, "demoraria várias semanas a normalizar a produção", porque, "com a paralisação do Estreito do Ormuz não há escoamento e vários países do Golfo Pérsico".

"Grandes produtores mundiais de petróleo e de gás, já anunciaram a paralisação de toda a produção porque a sua capacidade de armazenagem se esgotou", sublinha.

António Costa e Silva explica que a situação é complexa, "não é como abrir uma garrafa de Coca-Cola... abrir e fechar".



No plano interno, Costa e Silva diz que "o Estado a não deve ser guloso" e aconselha o Governo a devolver aos contribuintes, e às empresas, as receitas extraordinárias que resultam do aumento preço dos combustíveis, porque "não é com 3 cêntimos de ajuda que vamos lá".

Como interpreta o relatório mensal da Agência Internacional de Energia, que assinala a maior interrupção de fornecimento de petróleo da história?

Eu acho que o alerta deixado neste relatório é importante, estamos de facto a enfrentar a maior disrupção que a indústria petrolífera e os mercados mundiais experimentaram em toda a sua história. [Digo isto] pelas seguintes razões: Há uma paralisação total do coração do sistema petrolífero internacional, com os ataques do Irão eles conseguiram paralisar o porto de Ras Tanura, na Arábia Saudita. Toda essa zona, que é crucial para a produção de petróleo, está paralisada. Mas a poucas centenas de quilómetros dali, os iranianos bombardearam o porto de Ras Laffan, que está localizado no Qatar e serve o grande campo de Northfield, que é o maior campo de gás do mundo. E portanto paralisaram também o sistema de produção de gás, inclusive o LNG.

E a terceira grande questão é que, com a paralisação do Estreito do Ormuz não passa navio nenhum. No estreito, em dias normais, passam cerca de 91 navios. Desde que a guerra começou, praticamente nenhum navio consegue cruzar o estreito.

Portanto, quando eles falam da maior disrupção tem a ver com o seguinte: Quando foi da guerra da Ucrânia, como deve estar lembrado, cerca de sete milhões de barris de petróleo, que a Rússia produzia, deixaram de chegar ao mercado europeu. Aquilo que nós temos hoje de paralisação no Estreito do Ormuz são 21 milhões de barris de petróleo por dia, que não passam por ali simplesmente. E a economia mundial não vai aguentar muito mais se a guerra não for decidida nos próximos dias.