Consumo
Acha que os combustíveis só sobem à segunda-feira?
13 mar, 2026 - 18:48 • João Carlos Malta (texto), Diogo Camilo (gráfico)
Está convencionado que os preços nas gasolineiras apenas mexem no início de cada semana, mas há alturas em que sobem mais do que uma vez, como aconteceu na semana que agora está a acabar. Nesse período, o preço médio do gasóleo subiu dois cêntimos nos postos de combustível em Portugal.
Os preços dos combustíveis sobem habitualmente em Portugal apenas à segunda-feira. Esse é um hábito, mas não é uma regra. E, por exemplo, esta semana não foi isso que aconteceu.
Na semana em que a subida, de uma só vez, foi acima dos 20 cêntimos – algo que já não se verificava há quatro anos desde o começo da guerra na Ucrânia – o preço médio do gasóleo aumentou novamente depois de segunda-feira.
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É pelo menos o que mostram os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). No dia 9 de março, segunda-feira, o valor médio do preço de venda do gasóleo era de 1,81 euros.
Mas no dia seguinte, subiu dois cêntimos e passou para 1,83 euros. O valor estabilizou até o dia de ontem, quinta-feira.
Na gasolina também houve uma movimentação, mas que ficou abaixo de um cêntimo de aumento.
Uma realidade que demonstra que num número substancial de postos de combustível o valor de venda subiu durante a semana afetando o valor médio apresentado pela DGEG.
Fonte da ANAREC explica à Renascença o porquê de esta situação poder acontecer. Começa por garantir que “em Portugal, está instituído o preço semanal”. Se assim é, como explicar esta mexida?
“Pode haver alterações nos postos de bandeira branca”, sublinha a mesma fonte, concretizando que são as gasolineiras dos hipermercados que mais contribuem para este fenómeno.
Regra geral, “quando os postos têm a imagem da companhia, têm de respeitar os preços”. Em empresas como Galp, BP, Moeve ou Cepsa, Repsol ou Prio, a lógica de funcionamento da variação de preços é semanal.
“Não havendo uma bandeira por trás, com os preços recomendados, poderão alterar, quando entenderem”, afirma a mesma fonte da ANAREC.
A variação dos preços tem normalmente por base o valor do brent, os preços internacionais de combustíveis refinados e a taxa de câmbio euro/dólar.
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Aqui ao lado, em Espanha, a realidade é muito diferente da portuguesa. Do outro lado da fronteira, num mercado de combustíveis liberalizado, os preços podem variar de forma acentuada numa base diária. Às vezes, no mesmo posto os preços podem subir ou descer no mesmo dia.
Esta segunda-feira, ficamos a saber que os combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, de novo em números significativos. A Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) avança, à Renascença, que o gasóleo e a gasolina vão subir 10 cêntimos. Estes são os valores das cotações mais recentes do petróleo e que indiciam estes aumentos.
A confirmar-se esta subida, o gasóleo chegará aos 1,937 euros por litro, o preço mais alto desde o início de novembro de 2022, enquanto a gasolina simples 95 chegará aos 1,880 euros por litro, o valor mais alto desde outubro de 2022.
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