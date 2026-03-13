Acha que os combustíveis só sobem à segunda-feira?

Os preços dos combustíveis sobem habitualmente em Portugal apenas à segunda-feira. Esse é um hábito, mas não é uma regra. E, por exemplo, esta semana não foi isso que aconteceu.

Na semana em que a subida, de uma só vez, foi acima dos 20 cêntimos – algo que já não se verificava há quatro anos desde o começo da guerra na Ucrânia – o preço médio do gasóleo aumentou novamente depois de segunda-feira.

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É pelo menos o que mostram os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). No dia 9 de março, segunda-feira, o valor médio do preço de venda do gasóleo era de 1,81 euros.

Mas no dia seguinte, subiu dois cêntimos e passou para 1,83 euros. O valor estabilizou até o dia de ontem, quinta-feira.

Na gasolina também houve uma movimentação, mas que ficou abaixo de um cêntimo de aumento.