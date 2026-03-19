Petróleo dispara 60% após ataques ao Irão e atinge máximos de quase 4 anos

O preço do petróleo cresceu quase 60% desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, no final do mês de fevereiro, chegando aos valores mais altos em quase quatro anos.

É preciso recuar até ao final de maio de 2022, durante o início da guerra na Ucrânia, para encontrar um preço do barril de Brent mais caro. O preço atual está nos 113 dólares, mais 40 dólares do que estava antes do início da ofensiva norte-americana e israelita em Teerão e da resposta do Irão a vizinhos no Médio Oriente.

Este crescimento, de 58%, ainda não se reflete completamente no preço dos combustíveis, mas ditou subidas do gasóleo e da gasolina nas últimas duas semanas.

O Brent tem uma maior influência no preço dos combustíveis na Europa, mas o crude também tem subido na mesma linha: o preço do barril está nos 97 dólares, um crescimento de quase 50% em apenas três semanas.