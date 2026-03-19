Combustíveis
Petróleo dispara 60% após ataques ao Irão e atinge máximos de quase 4 anos
19 mar, 2026 - 16:59 • Diogo Camilo
Preço do barril de brent está nos 113 dólares, mais 40 dólares do que antes do início da ofensiva dos Estados Unidos e Israel em Teerão. Portugal não compra petróleo a países do Médio Oriente, mas gasóleo subiu 33 cêntimos em três semanas.
O preço do petróleo cresceu quase 60% desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, no final do mês de fevereiro, chegando aos valores mais altos em quase quatro anos.
É preciso recuar até ao final de maio de 2022, durante o início da guerra na Ucrânia, para encontrar um preço do barril de Brent mais caro. O preço atual está nos 113 dólares, mais 40 dólares do que estava antes do início da ofensiva norte-americana e israelita em Teerão e da resposta do Irão a vizinhos no Médio Oriente.
Este crescimento, de 58%, ainda não se reflete completamente no preço dos combustíveis, mas ditou subidas do gasóleo e da gasolina nas últimas duas semanas.
O Brent tem uma maior influência no preço dos combustíveis na Europa, mas o crude também tem subido na mesma linha: o preço do barril está nos 97 dólares, um crescimento de quase 50% em apenas três semanas.
O preço do barril de Brent chegou ao seu ponto mais alto às 4h00 da madrugada de 9 de março, quando atingiu os 116,66 $/barril, o preço mais alto desde 6 de junho de 2022. No mesmo dia, à mesma hora, o barril de crude chegou aos 115,9 dólares, o preço mais alto desde 30 de maio de 2022.
Gasóleo subiu 33 cêntimos em três semanas
No mesmo período de tempo, os preços dos combustíveis subiram, mas a um ritmo menor, já que os principais fornecedores de petróleo de Portugal não ficam no Golfo Pérsico.
O gasóleo, que estava nos 1,60 €/litro, subiu 33 cêntimos, para os 1,93 €/litro de preço médio — um crescimento de cerca de 20%, já incluindo os descontos no ISP de 1,4 cêntimos na semana passada e de 3,55 cêntimos na semana anterior.
Este é o preço mais alto do gasóleo desde 6 de novembro de 2022, ou seja, em cerca de três anos e meio.
Já a gasolina simples 95, que estava nos 1,69€/litro, subiu menos: 17 cêntimos em três semanas, para os 1,86€/litro de preço médio — um aumento de preço de 10%, para o preço mais alto da gasolina desde 21 de setembro de 2023.
Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o maior fornecedor de petróleo bruto de Portugal é o Brasil, que foi responsável por 44% do total das importações em 2025, seguido da Argélia, com 18,6% e da Nigéria, com 10,8%.
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