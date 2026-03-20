​Carros elétricos vs. combustão. Diferença dos custos de utilização é “astronómica”

Os carros 100% elétricos já respondem “a 99,9% dos perfis de utilização” e tornam dispensáveis os híbridos plug-in. A ideia é defendida por Pedro Faria, presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE). Numa altura em que gasolina e gasóleo vão outra vez subir de preço, face ao conflito no Médio Oriente, o presidente da UVE explica que a nova geração de elétricos atinge até 800 quilómetros de autonomia e permite carregamentos rápidos. Pedro Faria adianta que estes veículos podem ser comprados novos a partir dos 55 mil euros, mas adverte que as contas não podem ficar pelo custo inicial. O presidente da UVE diz que as peças móveis de “um veículo a combustão são cerca de duas mil”, enquanto que “num elétrico são menos de 200”. Nesta entrevista, Pedro Faria reconhece que um dos “maiores desafios” da mobilidade elétrica é a capacidade de instalação de carregadores nas garagens dos condomínios, mas não duvida do sucesso da transição energética. Ouve-se falar em elétricos, híbridos, híbridos plugin. O que é cada uma destas categorias? É muito importante esse primeiro esclarecimento, até para que as pessoas tenham uma ideia daquilo que devem procurar, que melhor se encaixa no seu perfil de utilização. O primeiro e mais básico veículo elétrico que nós temos e que nós, na associação, não defendemos é o híbrido puro que não tem uma forma de carregar diretamente a uma tomada elétrica. Carrega através da regeneração de eletricidade do motor a combustão, que, quando travamos ou quando desaceleramos, carrega uma pequena bateria que tem no veículo. Isso permite algum consumo, reduzir algum consumo no veículo, mas não é significativo e continua a ter combustível fóssil e, portanto, não se enquadra naquilo que é o âmbito da associação. Depois temos os híbridos plugin, um veículo que tem uma pequena bateria e que já consegue carregar a partir de um posto de carregamento ou de uma tomada, mas a sua bateria é muito pequena. Conta também com um motor de combustão para, quando termina a bateria, continuar a movimentar o carro. Esta tecnologia foi bastante importante numa primeira fase de transição, em que não existia uma grande oferta de veículos 100% elétricos, em que as autonomias eram pequenas. Neste momento, na nossa opinião, já não fazem tanto sentido, porque os veículos 100% elétricos cobrem 99,9% daquilo que são os perfis de utilização. Estes 100% elétricos têm baterias muito maiores, altas autonomias e a oferta também já é muito diversificada. Entre o que existe, como orientar a escolha? Um primeiro erro que normalmente costuma existir nos utilizadores é o pensamento “eu não tenho como carregar facilmente, não consigo carregar em casa, nem no escritório, portanto, vou comprar um híbrido plug-in que me permite andar a eletricidade quando consigo carregar e depois ando a combustão”. Isso é um erro tremendo, porque se não consegue carregar o veículo com frequência, então ter um híbrido que não vai conseguir carregar e vai andar permanentemente a combustão vai gastar ainda mais. Vai andar a combustão normal, mas está a transportar o peso das baterias do veículo elétrico, portanto, isso não faz qualquer sentido. Outra questão é que estes veículos carregam normalmente em potências baixas e isso representa, na rede pública, um carregamento muito mais caro. Um consumidor que não tem a certeza que vá ter um sítio onde carregar o carro elétrico o que deve fazer? Tem duas hipóteses. Ou fica para um veículo híbrido que não tem hipótese de carregar à tomada, se for mesmo muito difícil adaptar a sua vida, ou avança para um veículo 100% elétrico com uma grande autonomia, que lhe permite carregar apenas uma vez de 15 em 15 dias, ou até pode ter menor autonomia, supondo que uma vez por semana vai às compras a um local onde consegue pôr o carro a carregar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esse tipo de carros que têm autonomia para ser necessário carregar apenas uma vez por semana está disponível no mercado português? Até mais, depende obviamente dos números de quilómetros que faz. Recentemente fizemos um artigo sobre aquilo que é a terceira geração de veículos elétricos. São veículos que têm autonomias anunciadas pelo fabricante na casa dos 800 quilómetros. Esses 800 quilómetros podem ser ou não, porque se o carro andar muito em autoestrada deve-se retirar 20%. Mas se estivermos a fazer um consumo urbano, essa autonomia vai ser real. Depois esta terceira geração, além de ter esta autonomia alargada, tem também uma capacidade de carregamento muito rápida. Tem uma tecnologia de bateria de 800 volts que conseguem carregar 80% da autonomia, portanto 80% destes 800 quilómetros, em cerca de 10, 12 minutos. E esses carros estão à venda em Portugal a rondar que preços? Temos vários modelos que estão disponíveis nesta tipologia de artigos. Não são os mais económicos, obviamente, já estão em preços que são acessíveis no âmbito em que, quem for comprar estes veículos, vai fazer muitos quilómetros. Se utilizar estas autonomias é porque vai fazer muitos quilómetros e, portanto, ao fazer muitos quilómetros também vai ter uma poupança muito grande naquilo que é o consumo diário. Mas estamos a falar em valores de que ordem de grandeza? Eu diria que o veículo mais acessível que tem já este tipo de autonomia, estará na casa dos 55 mil euros para cima. E ainda não existe disponível em segunda mão, imagino? Não, de momento não. São carros que chegaram ao mercado este ano, portanto em Portugal será difícil encontrar um destes veículos em segunda mão. Mas estamos a falar já da terceira geração, pelo meio temos muitos veículos com preços mais económicos, já têm 600/500 e muito quilómetros de autonomia. Ora, se estivermos a falar de alguém que faz 50 quilómetros por dia, que é um valor perfeitamente normal na sua vida diária, de casa-trabalho, são 10 dias que consegue ter autonomia. Ou seja, já só tem de ir carregar de 8 em 8, 10 em 10 dias.

Esses carros de segunda geração, como é evidente, já existem em maior quantidade e já existem há mais tempo. Rondariam que preços? E já é possível comprar em segunda mão? Sim, esses já existem no mercado de seminovos, muitos deles importados, pois Portugal não tem ainda esse volume tão grande. Um veículo com 450, 500 quilómetros autonomia, já se consegue encontrar na casa dos 30 mil euros. Mas o que é interessante e o que é preciso as pessoas pensarem na aquisição de um veículo elétrico é que não se pode fazer a comparação entre um carro de 30 mil euros elétrico e um carro de 30 mil euros a combustão. Porquê? Porque no carro elétrico há um grande diferencial no custo de utilização. No Observatório da Mobilidade Elétrica temos esses dados perfeitamente assumidos e calculados. Aquilo que temos ao dia de hoje, que ainda não tem em conta os últimos aumentos da gasolina e do gasóleo, um veículo a gasolina para percorrer 100 quilómetros vai ter um custo médio de 9,64 euros e a gasóleo 8,38. Um veículo elétrico carregado em casa na tarifa bi-horária vai custar 2,12 euros. Portanto a diferença é enorme em cada 100 quilómetros que percorre. Adicionado a isto também temos custos de manutenção que são praticamente inexistentes no veículo elétrico. Não há mudanças de velas, de óleos, manutenções regulares, isso não existe no veículo elétrico, portanto não há uma manutenção que seja um custo elevado. Quando se adquire um veículo elétrico, por comparação com o veículo a combustão, estamos, a partir desse momento, a poupar e isso deve ser tido em conta naquilo que é o custo inicial do veículo. Deve-se ter em conta tudo aquilo que é o custo total de utilização e fazer essas contas, por exemplo, a três, quatro, cinco anos ou até mais. Mas muitas vezes ouve-se dizer que quanto mais elétricos os carros são, mais cara fica a sua manutenção. Isto é válido para um carro de combustão que tenha cada vez mais componentes elétricos ou também se aplica aos carros elétricos? Isso é um mito que surgiu quando se começou a colocar eletrónica nos veículos de combustão. Dizia-se que quanto mais eletrónica tivessem, mais avarias iam ter e mais caras eram essas avarias. Isto foi algo que foi verdade, numa primeira tecnologia, mas atualmente, mesmo nos veículos a combustão, não são muito frequentes avarias eletrónicas. Portanto, A tecnologia estabilizou e temos um nível que já não tem essa problemática. Naquilo que é manutenção, é muito fácil explicar porque é que é muito menor num veículo elétrico. Isto não são números exatos, mas a ordem de grandeza é esta: num veículo a combustão, temos cerca de duas mil peças móveis. Basta imaginarem um motor, tudo o que se mexe num veículo, quando está em rolamento, num veículo a combustão. Num veículo elétrico, nós temos menos do que 200 peças. Portanto, a diferença é astronómica. Não há pistões, óleos que têm de entrar nesses pistões, toda uma série de componentes que são móveis durante o seu período de utilização. Num veículo elétrico são muito menos peças de desgaste e também não podemos comparar o desgaste de um veículo a combustão com um motor elétrico. É completamente diferente, a expectativa de vida de um motor a combustão é muito menor daquilo que é um motor elétrico. Num motor a combustão, normalmente, um carro com 250 mil quilómetros já é considerado bastante usado. Nos carros elétricos a bitola é mesma? A bitola não é mesma. Temos muitos associados que já têm veículos elétricos com muito maior utilização do que 250 mil quilómetros e não têm problemas e com manutenções diminuídas. Posso dar o meu exemplo: tenho um carro com 215 mil quilómetros que foi à oficina uma vez. Há veículos elétricos que obrigam a manutenções de 20 em 20 mil quilómetros, aquilo que nós estamos habituados a ver nos veículos a combustão. Mas há muitas marcas de veículos elétricos que não obrigam a essas manutenções e, portanto, o veículo só vai se tiver algum problema. Com um veículo elétrico não precisa trocar óleos ou filtros do óleo, a única coisa que deveria trocar é o filtro do ar-condicionado do habitáculo e esse pode ser trocado por nós… Nem pastilhas nos travões? Pastilhas nos travões também não, porque, num veículo elétrico, quando tiramos o pé do acelerador, o veículo entra num sistema de travagem. Para sermos corretos, o único gasto superior que um veículo elétrico tem relativamente a um veículo a combustão, será os pneus. Como o carro elétrico é tendencialmente mais pesado, há um desgaste um bocadinho maior dos pneus no veículo. Mas, além de não ser muito significativo, no final, no custo total de manutenção, acaba por não ter grande influência. E quanto a carregamentos, quais são as modalidades de carregamento dos carros elétricos? A forma mais simples é uma daquelas tomadas vulgaríssimas de casa, dá para carregar o nosso veículo. Mas o que é que vai acontecer? É um carregamento lento e, portanto, podemos levar 24 horas ou muito tempo a carregar esse veículo. Mas, normalmente, como o carro não vai até zero da bateria, é uma forma mais que suficiente para nós recuperarmos a energia que gastámos nesse dia e todos os dias, quando pegamos no veículo de manhã, temos o veículo com capacidade 100%. Isto é possível para qualquer veículo, mas isso deve ser um uso ocasional. A nossa instalação elétrica não é feita para carregarmos sucessivamente durante grandes períodos, nem uma tomada doméstica está feita para utilizá-la consecutivamente, dia após dia, durante períodos de 10 horas, 12 horas. Para resolver esse problema, aquilo que normalmente o utilizador de veículo elétrico deve fazer é instalar um carregador dedicado, aquilo que se chama uma ”wallbox”, idealmente direto do seu quadro para a garagem, e carrega em casa. Isto também já lhe permite ter uma maior potência disponível e, portanto, aquelas 24 horas que falei no início passam para 8 horas, 6 horas, tipicamente. Depois temos os carregamentos na rede pública e aí dividem-se em 3 grandes grupos. Temos um carregamento normal, um carregamento AC, que são aqueles postos que tipicamente se veem pelas ruas das nossas cidades e por vários sítios. Ligamos o nosso veículo ao carregador e estamos a carregar em potências que podem ir até 22 kW. Depois temos o carregamento rápido que já vai até potências tipicamente na casa dos 50 kW, mas que já podem ir até aos 150 kW. Portanto, já estamos a ver aqui um grande de diferença de 11/22, para 50/150, já carrega muito mais depressa. Finalmente temos ainda um outro carregamento, que é o carregamento ultrarrápido, acima dos 150 kW e que podem já ir hoje na nossa rede pública até 350 e até já temos um posto com 600 kW. Quanto mais rápido é o carregamento, tendencialmente é mais caro. Os carregamentos ultrarrápidos são para viagens e tendencialmente são mesmo muito mais caros do que os carregamentos AC. Os carregamentos AC estão muito disponíveis naquilo que são superfícies comerciais, hipermercados, os centros comerciais, que também nos permitem carregar o nosso veículo enquanto vamos às compras e recuperar bastante a energia. Tipicamente é este o tipo, o cenário de carregamentos na rede pública.