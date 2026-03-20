Gasóleo e gasolina voltam a ter grandes subidas na próxima semana

"São repercussões gravíssimas, tendo em conta que tudo aquilo que nós precisamos acaba por ser influenciado pelo preço do combustível. Isto irá levar, em primeiro lugar, a um aumento dos bens de primeira necessidade e depois um aumento da inflação de uma forma generalizada", prognostica.

Mafalda Trigo diz que em relação à procura nos postos de combustíveis nacionais para já "têm-se assistido de uma forma ténue a uma baixa na procura".

"Ainda não conseguimos visualizar isto com certezas, mas já se nota que estão os postos com bastante menos clientes e uma retração no consumo. Agora isso ir-se-á notar mais daqui por um mês ou dois, efetivamente se os consumidores começarem a ter que pagar mais por todos os produtos que necessitam e isso vai refletir-se ainda mais no consumo", estima Mafalda Trigo.

Por fim, e em relação às medidas de apoio anunciadas pelo Governo, especialmente a redução de 10 cêntimos no gasóleo profissional, a representante da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis afirma que o valor é "insuficiente", tendo em conta "as subidas drásticas que se têm sentido".

Por outro lado, considera-as também "restritivas". "Estamos a ver uma grande parte do tecido empresarial em Portugal que não trabalha com veículos pesados, com mais do que 7 toneladas e meia", aponta.

"Por exemplo, os revendedores de gás e de combustível, muitos deles trabalham com carros ligeiros e portanto desde já pedíamos ao Governo para refletir o gasóleo profissional também nas empresas distribuidoras, sejam ligeiros, sejam pesados", remata.