Combustíveis
Bombas de gasolina aproveitam subidas do petróleo para aumentar preços? Estudo diz que não
21 mar, 2026 - 18:58 • The Conversation/Reuters
Investigação mostra que postos de combustível ganham mais quando os preços descem, não quando sobem, e que, quando o preço do petróleo dispara, as margens das bombas de gasolina encolhem.
Os ataques dos EUA e de Israel ao Irão, no final de fevereiro, provocaram uma subida imediata dos preços do petróleo, e a volatilidade só aumentou desde então. Isso levou rapidamente a receios entre condutores do chamado “price-gouging” — retalhistas de combustíveis a aumentarem os preços para tirar partido do pânico dos consumidores.
No Reino Unido, a chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, pediu à Autoridade da Concorrência e dos Mercados britânica (CMA) que se mantivesse em “alerta máximo” para possíveis lucros excessivos por parte dos retalhistas. A associação britânica do setor, Petrol Retailers Association, respondeu de imediato, afirmando que a linguagem usada era “incorreta e inflamatória”.
Mas o que diz a evidência económica sobre o comportamento dos retalhistas quando os preços do petróleo oscilam fortemente? Como parte de uma investigação ainda não publicada sobre retalhistas de combustíveis no Reino Unido e grandes choques nos preços do petróleo, analisou a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.
A invasão provocou um aumento grande e súbito dos preços globais do petróleo, oferecendo um contexto útil para perceber como os choques na oferta de crude se refletem nos preços nas bombas.
O primeiro padrão marcante que encontrámos foi que as alterações nos preços grossistas da gasolina sem chumbo e do gasóleo acompanharam de perto as mudanças no preço do petróleo bruto. Quando o petróleo subia, os preços grossistas dos combustíveis aumentavam quase imediatamente. As nossas estimativas sugerem que cerca de 80% das variações do preço do petróleo se refletem nos preços grossistas em poucos dias.
Os preços a retalho, no entanto, reagem de forma bastante diferente. Os preços nas bombas ajustam-se mais lentamente e são consideravelmente mais suaves do que os preços grossistas. Em períodos em que os preços grossistas aumentaram acentuadamente, os preços ao consumidor subiram tipicamente menos e com atraso.
No pico imediato do choque, nas semanas após a invasão, os preços grossistas do gasóleo subiram cerca de 39 cêntimos por litro, enquanto os preços nas bombas aumentaram apenas cerca de 16 cêntimos por litro.
A implicação é que as margens dos retalhistas encolheram durante os picos de preços, já que a diferença entre preços grossistas e retalhistas diminuiu temporariamente. Ou seja, embora os consumidores tenham enfrentado preços mais altos, a evidência não sugere que os retalhistas tenham aumentado as suas margens nesses períodos.
Mas porque razão os retalhistas reduziriam as margens quando os preços disparam? Uma explicação é que os consumidores se tornam mais atentos aos preços dos combustíveis nesses momentos. Usando dados do site de comparação PetrolPrices.com, verificámos que quando o preço médio da gasolina ultrapassou £1,50 por litro em 2022, a atividade de pesquisa aumentou drasticamente. O número crescente de pesquisas diárias indicava que os consumidores procuravam ativamente postos mais baratos quando os preços subiam.
A ultrapassagem do limiar de £1,50 também atraiu atenção mediática, aumentando a consciencialização das pessoas e incentivando a comparação de preços. Ao usar dados geograficamente detalhados sobre pesquisas, combinados com dados diários de preços de quase todos os postos do Reino Unido, foi possível ligar causalmente este aumento da atenção dos consumidores a uma intensificação da concorrência de preços.
À medida que os preços começaram a estabilizar, verificámos que a intensidade das pesquisas no site de comparação diminuiu. A atividade não regressou aos níveis anteriores ao choque, mas caiu e estabilizou num patamar mais alto do que antes, em linha com previsões de modelos económicos bem estabelecidos.
Consequentemente, o impacto nos preços reduz-se ao longo do tempo. No pico da atividade de pesquisa após a invasão russa da Ucrânia, um aumento de 10 pontos percentuais nas pesquisas estava associado a uma redução de cerca de 2% nos preços locais dos combustíveis. Verificámos ainda que este efeito foi impulsionado principalmente por postos que já tinham preços mais elevados em janeiro de 2022. Estes postos mais caros foram os que mais reduziram preços à medida que os consumidores se tornaram mais sensíveis.
A investigação sugere que, quando os preços do petróleo aumentam e há muita atenção mediática, os consumidores fazem mais esforço para procurar melhores preços. A concorrência intensifica-se e isso exerce pressão descendente sobre os preços a retalho. Assim, os retalhistas podem até ver as suas margens cair quando o petróleo dispara.
Foguetes e penas
Parece que não é o nível dos preços que capta a atenção dos consumidores, mas sim o facto de estarem a subir rapidamente. Quando os aumentos abrandam ou se invertem, os consumidores consultam menos os comparadores de preços, reduzindo a perceção de concorrência entre postos.
Mas surge então uma assimetria clara: os preços a retalho sobem mais depressa após aumentos de custos do que descem quando os custos diminuem. Este padrão é conhecido como o efeito “foguetes e penas”: os preços sobem como foguetes, mas descem como penas.
No nosso estudo, analisámos a transmissão dos preços grossistas para os preços a retalho ao longo de mais de dez anos. Como esperado, quando os custos grossistas caíam, os preços nas bombas desciam mais lentamente. Isso aumentava temporariamente a diferença entre preços grossistas e retalhistas — o que significava lucros maiores para os retalhistas.
Este padrão implica que, se os preços grossistas subirem dez cêntimos por litro e depois voltarem a descer, ao longo de todo o período de ajustamento os automobilistas acabam por pagar cerca de um cêntimo a mais por litro do que pagariam se os preços se ajustassem de forma simétrica.
Mas isto variava entre postos. Em alguns, o custo adicional para os consumidores era muito pequeno. Noutros, era até cinco vezes maior, o que significa que o mesmo aumento e posterior descida poderia custar até cinco cêntimos por litro adicionais.
No conjunto, as conclusões apontam para uma ideia clara. Os retalhistas de combustíveis não parecem lucrar excessivamente quando os preços do petróleo sobem rapidamente. Pelo contrário, as suas margens tendem a ser comprimidas. Se houver preocupações com lucros excessivos, a evidência sugere que é mais provável que ocorram quando os preços do petróleo estão a cair do que quando estão a disparar.
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