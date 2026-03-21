Bombas de gasolina aproveitam subidas do petróleo para aumentar preços? Estudo diz que não

Mas porque razão os retalhistas reduziriam as margens quando os preços disparam? Uma explicação é que os consumidores se tornam mais atentos aos preços dos combustíveis nesses momentos. Usando dados do site de comparação PetrolPrices.com, verificámos que quando o preço médio da gasolina ultrapassou £1,50 por litro em 2022, a atividade de pesquisa aumentou drasticamente. O número crescente de pesquisas diárias indicava que os consumidores procuravam ativamente postos mais baratos quando os preços subiam.

A ultrapassagem do limiar de £1,50 também atraiu atenção mediática, aumentando a consciencialização das pessoas e incentivando a comparação de preços. Ao usar dados geograficamente detalhados sobre pesquisas, combinados com dados diários de preços de quase todos os postos do Reino Unido, foi possível ligar causalmente este aumento da atenção dos consumidores a uma intensificação da concorrência de preços.

À medida que os preços começaram a estabilizar, verificámos que a intensidade das pesquisas no site de comparação diminuiu. A atividade não regressou aos níveis anteriores ao choque, mas caiu e estabilizou num patamar mais alto do que antes, em linha com previsões de modelos económicos bem estabelecidos.

Consequentemente, o impacto nos preços reduz-se ao longo do tempo. No pico da atividade de pesquisa após a invasão russa da Ucrânia, um aumento de 10 pontos percentuais nas pesquisas estava associado a uma redução de cerca de 2% nos preços locais dos combustíveis. Verificámos ainda que este efeito foi impulsionado principalmente por postos que já tinham preços mais elevados em janeiro de 2022. Estes postos mais caros foram os que mais reduziram preços à medida que os consumidores se tornaram mais sensíveis.

A investigação sugere que, quando os preços do petróleo aumentam e há muita atenção mediática, os consumidores fazem mais esforço para procurar melhores preços. A concorrência intensifica-se e isso exerce pressão descendente sobre os preços a retalho. Assim, os retalhistas podem até ver as suas margens cair quando o petróleo dispara.

Foguetes e penas

Parece que não é o nível dos preços que capta a atenção dos consumidores, mas sim o facto de estarem a subir rapidamente. Quando os aumentos abrandam ou se invertem, os consumidores consultam menos os comparadores de preços, reduzindo a perceção de concorrência entre postos.

Mas surge então uma assimetria clara: os preços a retalho sobem mais depressa após aumentos de custos do que descem quando os custos diminuem. Este padrão é conhecido como o efeito “foguetes e penas”: os preços sobem como foguetes, mas descem como penas.

No nosso estudo, analisámos a transmissão dos preços grossistas para os preços a retalho ao longo de mais de dez anos. Como esperado, quando os custos grossistas caíam, os preços nas bombas desciam mais lentamente. Isso aumentava temporariamente a diferença entre preços grossistas e retalhistas — o que significava lucros maiores para os retalhistas.

Este padrão implica que, se os preços grossistas subirem dez cêntimos por litro e depois voltarem a descer, ao longo de todo o período de ajustamento os automobilistas acabam por pagar cerca de um cêntimo a mais por litro do que pagariam se os preços se ajustassem de forma simétrica.

Mas isto variava entre postos. Em alguns, o custo adicional para os consumidores era muito pequeno. Noutros, era até cinco vezes maior, o que significa que o mesmo aumento e posterior descida poderia custar até cinco cêntimos por litro adicionais.

No conjunto, as conclusões apontam para uma ideia clara. Os retalhistas de combustíveis não parecem lucrar excessivamente quando os preços do petróleo sobem rapidamente. Pelo contrário, as suas margens tendem a ser comprimidas. Se houver preocupações com lucros excessivos, a evidência sugere que é mais provável que ocorram quando os preços do petróleo estão a cair do que quando estão a disparar.