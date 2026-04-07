Sem descontos do Governo, Portugal teria o 2º gasóleo mais caro da Europa

Desde o início da guerra no Médio Oriente, o preço do litro de gasóleo em Portugal disparou 53 cêntimos, chegando ao seu preço médio mais alto desde sempre: 2,13 euros por litro. E o efeito só não é maior devido aos descontos das taxas de ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos, anunciados pelo Governo no início do mês de março.

Sem esta atenuante, o aumento teria sido de 80 cêntimos e Portugal teria hoje o segundo preço mais alto do litro de gasóleo na União Europeia, chegando até aos 2,40 €/litro. Na gasolina 95, o desconto no ISP foi de apenas cerca de 15 cêntimos, mas foi o suficiente para evitar que o preço do litro de combustível ultrapassasse os 2 euros.

As primeiras reduções do ISP foram anunciadas há precisamente um mês, no dia 6 de março, quando a subida do preço do gasóleo foi atenuada em 3,55 cêntimos por litro — com o IVA, o desconto no litro de combustível chegou aos 4,37 cêntimos — após previsões de subidas de 23 cêntimos de uma semana para a outra.