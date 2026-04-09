Preço dos combustíveis deve descer, mas "levará semanas" a chegar aos valores pré-guerra

"Eu penso que o tráfego se vai restabelecer a conta-gotas. Se isso acontecer e o acordo de paz for sólido são boas notícias para o funcionamento dos mercados, mas penso que nas próximas semanas não voltamos aos preços que tínhamos antes, porque além desta falta de barris ainda não sabemos a dimensão dos estragos nas principais centrais de energia naquela zona do mundo", afirma.

O antigo ministro da Economia recorda que há reporte de danos num dos maiores campos de produção de gás do mundo no Qatar e ainda uma degradação dos mercados asiáticos que pode influenciar a recuperação do europeu. "Vai demorar algumas semanas [a retomar os preços dos combustíveis] e nós também não podemos esquecer que aquilo que se está a passar nos mercados asiáticos pode contaminar a Europa", avisa.

Governo "poderia fazer bastante mais"

António Costa Silva reconhece que o Governo "está atentar fazer um esforço" nas medidas avançadas para mitigar o aumento do preço dos combustíveis, mas entende que o executivo "poderia fazer bastante mais".

O antigo ministro da Economia defende que o país "não pode ter excedentes e anunciar isso com grande felicidade quando está a cair aos bocados" – numa referência ao excedente orçamental atingido no final de 2025 e conhecido nas últimas semanas.

O ex-governante entende que "é fundamental haver equilibro nas contas", mas considera necessário "auxiliar a economia com pacotes bem desenhados".

António Costa Silva confessa estar preocupado com a "coligação de crises" tendo em conta que a crise energética aparece quase em simultâneo com a crise das tempestades. O antigo ministro da Economia destaca que o mau tempo afetou muito o tecido empresarial português, que foi "altamente fustigado", e defende que esse deve ser o foco . "Tem que haver subvenções para auxiliar as empresas. Se não existir, o tecido produtivo vai sentir muitas dificuldades", avisa.