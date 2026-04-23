Empresas "perderam contacto" com consumidores. "Não fiquem sentados em frente ao ecrã"

A incerteza tem de passar a fazer parte das empresas e a economia deve ser cada vez mais local. São duas ideias defendidas por Martin Lindstrom, especialista em marketing e branding, um dos oradores principais do evento "The Branding & Business Summit 2026", que decorre esta quinta-feira na Sala Tejo do MEO Arena, em Lisboa.

Em entrevista à Renascença, Lindstrom alertou que as empresas devem preparar-se para uma “incerteza permanente”, defendendo maior resiliência, adaptação rápida e culturas com propósito.

Num mercado cada vez mais acelerado, Lindstrom, que, segundo a revista “Time” é também uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, sublinhou que a inovação tem de acontecer “em meses, se não semanas” e não ao longo de anos. Destacou ainda que as gerações mais jovens procuram propósito e que “já não querem trabalhar para organizações”, mas sim para “para pessoas que se preocupam”.

A União Europeia alertou esta quarta-feira que os próximos meses e anos serão difíceis. O que prevê para as empresas?

Penso que há três coisas que irão acontecer nos próximos dois anos e que as empresas têm realmente de ter em conta.

A primeira é que a incerteza não será um fenómeno pontual, fará parte da agenda para sempre. Porque as questões geopolíticas são tão difíceis no mundo atual que, se não construirmos empresas contando com a incerteza, estas irão ruir num piscar de olhos. Portanto, em primeiro lugar, estejam preparados para a incerteza, incorporem-na no vosso ADN.

A segunda coisa é que precisam de ser extremamente adaptáveis. Ser adaptável significa que, se houver uma necessidade nesse sentido, não deve demorar um, dois ou três anos a desenvolver um novo produto ou serviço. Têm de o fazer numa questão de meses, se não semanas. Vejam a H&M ou talvez até a Zara. Elas fazem inovação de produto em seis semanas, desde a ideia até o produto estar nas prateleiras ou nas lojas. Esta é a nova norma. Veremos que, se as empresas não forem capazes de reagir às tendências nas redes sociais e refletir isso diretamente na produção, ficarão fora do jogo. Portanto, essa é a segunda coisa.

E penso que o terceiro ponto é, na verdade, a necessidade de criar culturas em torno desse propósito, para que se consiga atrair e reter os colaboradores e para que estes se sintam felizes. A Geração Z e a Geração Alfa já não querem trabalhar para organizações. Querem trabalhar para pessoas que se preocupam e que têm um propósito. Por isso, se, enquanto líder, não incorporar esse propósito na sua organização, ficará extremamente vulnerável. Portanto, são realmente três coisas. A primeira é que tem de ser muito adaptável, tem de ser muito resiliente e, acima de tudo, tem de construir culturas em torno de um propósito forte.

Vejam a H&M ou talvez até a Zara. Elas fazem inovação de produto em seis semanas, desde a ideia até o produto estar nas prateleiras ou nas lojas. Esta é a nova norma. Veremos que, se as empresas não forem capazes de reagir às tendências nas redes sociais e refletir isso diretamente na produção, ficarão fora do jogo.

É um paradigma novo, uma nova forma de pensar nos negócios. Como é que as marcas e as empresas que já estão no mercado podem garantir a sua posição, como é que conseguem mantê-la? Qual é o segredo para sobreviver?

Na minha opinião, o segredo não é, na verdade, o Einstein. O segredo é que é preciso estar mais próximo da realidade. As empresas ficam atrás dos seus ecrãs, leem relatórios e acreditam que sabem qual é a realidade.

Sabe uma coisa? Nas últimas duas décadas, passei tempo em mais de 3.500 lares de consumidores, a viver com as pessoas, a comer com as pessoas, a fazer compras com as pessoas em mais de 100 países. Não o faço necessariamente só porque gosto. Faço-o porque as empresas perderam o contacto com quem lhes paga as contas. E, por causa disso, normalmente somos nós que restabelecemos a ligação entre as empresas e quem realmente importa: os consumidores. Elas [as empresas] esqueceram-se disso.

Portanto, o ponto número um para mim é restabelecer a ligação com os consumidores e os clientes e compreender essa sensibilidade. E quanto mais a tecnologia invade tudo o que fazemos, mais as pessoas se retraem. Não confiam em ninguém, não querem interagir com nada.

É aí que, se conseguirem compreender essa mentalidade e a adotarem na estratégia, na marca e serviços, vão realmente destacar-se. Por isso, é muito simples: “suja as mãos”, entra nas casas com a tua equipa, com toda a organização. Se as empresas fizerem isso, garanto que estarão muito mais preparadas.