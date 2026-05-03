Trocar caças F-16 por aviões europeus? "Portugal dava sinal geopolítico muito importante"

O Governo continua a empurrar a decisão, mas a Europa começa a apertar o cerco e a fazer pressão para que a substituição dos caças F-16 seja feita dentro do Velho Continente. “Daria um sinal [geopolítico] muito forte”, diz à Renascença o diretor-geral do cluster ASD, Camille Grand, que junta empresas da Europa dedicadas à Aeronáutica, Espaço e Defesa.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, continua sem querer comprometer-se com uma data para anunciar a decisão que insiste estar em “aberto”, apesar de já ter anunciado publicamente ter aberto a porta aos caças norte-americanos F-35.

A opção dos Estados Unidos da América (EUA) é a mais “natural e tradicional”, assume Grand, mas o mercado europeu está a ganhar fôlego e merece atenção.

“Há cada vez mais países a considerar as opções oferecidas pelos três fabricantes europeus de caças. Gostaria de salientar que existem opções muito, muito boas em cima da mesa, provenientes da indústria europeia. Penso que Portugal pode enviar um sinal muito forte ao afirmar que optamos por uma solução europeia”.

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Na leitura deste responsável industrial, esta seria uma boa oportunidade para Lisboa se tornar num bom exemplo na União Europeia (UE) e na NATO em relação aos EUA – numa altura em que Donald Trump reduz a presença em certos países, Portugal podia, assim, impulsionar o “bom caminho de autonomia que se tem feito nos últimos cinco e dez anos”.