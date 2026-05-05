Energia
Portugal tem o 2º gás doméstico mais caro da UE, ajustado ao poder de compra
05 mai, 2026 - 17:53 • Diogo Camilo
Apenas a Suécia paga uma fatura do gás mais cara que as famílias portuguesa, quando o poder de compra de cada Estado membro está equiparado. Portugal tem preço do gás e da eletricidade acima da média europeia.
Portugal registou o segundo maior preço do gás doméstico na União Europeia nos últimos meses do ano passado, tendo em conta o poder de compra de cada Estado-membro.
Segundo números do Eurostat divulgados esta terça-feira, as famílias portuguesas pagaram 17,04 euros por 100 kWh, um preço em PPC (paridade de poder de compra) muito acima da média europeia — 12,28 euros por 100 kWh.
Acima de Portugal só a Suécia, onde o preço do gás doméstico foi de 17,16 euros por 100 kWh, com a Itália a ter o terceiro gás mais caro da Europa (15,48 €/kWh).
A Hungria, graças à sua relação próxima com a Rússia, tem o gás doméstico mais barato da União Europeia, com 4,67 euros por 100 kWh, seguido do Luxemburgo (6,75€/kWh) e Eslováquia (7,58€/kWh).
Sem esta comparação com o poder de compra de cada Estado-membro, Portugal tem o quinto preço mais alto do gás doméstico (14,05 €/kWh), enquanto a tabela volta a ser liderada pela Suécia, com um preço de 20,92 euros por 100 kWh, e a Hungria mantém o preço mais baixo — 3,35 euros por 100 kWh.
O Eurostat divulgou também dados sobre os preços da eletricidade para o segundo semestre de 2025, que mostram um aumento ligeiro dos 28,79 euros para os 28,96 por 100 kWh, em relação ao primeiro semestre do ano passado.
Este aumento foi "impulsionado pelo aumento dos impostos", com a Roménia a registar o preço mais alto em PPC (€49,52 por 100 kWh), seguido de República Checa e Polónia. Neste capítulo, também a Hungria regista o preço mais baixo da UE — €15,10 por 100 kWh.
Portugal, com um preço de 29,52 euros por 100 kWh, regista o 8º preço mais alto da eletricidade na União Europeia, logo atrás de Espanha e acima da média europeia.
Em euros, e sem ter em conta o poder de compra de cada país, o preço mais alto da eletricidade nas casas de cada família é verificado na República da Irlanda, com €40,42 por 100 kWh, seguida pela Alemanha (€38,69) e Bélgica (€34,99).