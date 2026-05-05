Portugal tem o 2º gás doméstico mais caro da UE, ajustado ao poder de compra

Portugal registou o segundo maior preço do gás doméstico na União Europeia nos últimos meses do ano passado, tendo em conta o poder de compra de cada Estado-membro.

Segundo números do Eurostat divulgados esta terça-feira, as famílias portuguesas pagaram 17,04 euros por 100 kWh, um preço em PPC (paridade de poder de compra) muito acima da média europeia — 12,28 euros por 100 kWh.

Acima de Portugal só a Suécia, onde o preço do gás doméstico foi de 17,16 euros por 100 kWh, com a Itália a ter o terceiro gás mais caro da Europa (15,48 €/kWh).

A Hungria, graças à sua relação próxima com a Rússia, tem o gás doméstico mais barato da União Europeia, com 4,67 euros por 100 kWh, seguido do Luxemburgo (6,75€/kWh) e Eslováquia (7,58€/kWh).

Sem esta comparação com o poder de compra de cada Estado-membro, Portugal tem o quinto preço mais alto do gás doméstico (14,05 €/kWh), enquanto a tabela volta a ser liderada pela Suécia, com um preço de 20,92 euros por 100 kWh, e a Hungria mantém o preço mais baixo — 3,35 euros por 100 kWh.