"Não é expectável" que uma catástrofe atinja 6 milhões de casas. Seguradores apoiam medida do Governo

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vê com bons olhos um seguro obrigatório para todas as habitações do país, mas espera ainda por conhecer os detalhes da medida anunciada pelo Governo, como parte do pacote do PTRR, anunciado por Luís Montenegro na semana passada. Para já, não antecipa problemas se tiver de fazer milhões de novos seguros, caso a medida avance, e não está preocupada com o que poderia ter de desembolsar se uma catástrofe atingisse o país. "Não é expectável que uma catástrofe dessas abranja as 6 milhões de habitações que existem em Portugal", diz José Galamba de Oliveira.

O regulador não se pronuncia sem conhecer mais detalhes e o Governo diz que os dará em nota pública quando tiver essa informação.

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A medida, que passa pela revisão do regime de seguros para catástrofes, inclui a criação de um Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas e, ao mesmo tempo, a criação de um seguro obrigatório para habitações, que será apoiado por um mecanismo de solidariedade.

À Renascença, o presidente da associação de seguradores considera que esta é uma proposta que "faz sentido", mas que ainda há "muito trabalho técnico a detalhar", em relação a que coberturas serão obrigatórias e quando irá a medida entrar em vigor.

"Em termos conceptuais, é uma proposta que faz sentido, é uma proposta que vemos em outros países e Portugal, infelizmente, ainda não tinha um mecanismo destes em funcionamento", considera José Galamba de Oliveira.

Ao longo da última semana, Luís Montenegro e os ministros António Leitão Amaro e Manuel Castro Almeida falaram sobre a medida, mas não desvendaram qualquer detalhe sobre como é que a mesma funcionará ou quando é que entra em vigor, adiantando apenas tudo ficará fixado em decreto-lei.

A Renascença questionou se a medida será obrigatória apenas para novos contratos, se haverá um período transitório para o seguro ser obrigatório e como vão funcionar os apoios — tendo em conta o rendimento dos proprietários ou o risco da habitação. O Ministério da Economia e Coesão Territorial, responsável pela concretização do PTRR, respondeu que dará nota pública sobre as questões colocadas "quando houver informação".