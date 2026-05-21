Banca: Incidentes severos afetaram pagamentos de 1,3 milhões de utilizadores em 2025

Eventos externos, falhas, erro humano ou ação maliciosa são as causas dos incidentes registados em 2025, considerados de “carácter severo”, que afetaram os pagamentos bancários.

Segundo o “Relatório dos Sistemas de Pagamentos de 2025”, divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, no último ano ocorreram 51 incidentes de carácter severo, mais 16 do que em 2024. Afetaram 1,8 milhões de operações e 1,3 milhões de utilizadores.

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Em 2025 inverteu-se a tendência que se registava há três anos, de diminuição destes incidentes. No entanto, o enquadramento regular é agora diferente.

São apontadas várias causas e, por vezes, o mesmo incidente tem diferentes origens. A mais frequente são os eventos externos (57%), seguida por falhas nos sistemas (29%), falhas de processos (20%), erro humano (10%) e ação maliciosa (6%).

No apagão de 28 de abril, que deixou o país sem luz elétrica durante 10 horas, as transações registaram uma “redução significativa” a partir das 11h30. As compras caíram 36% em quantidade e valor e os levantamentos diminuíram 34% em quantidade e 24% em valor. No dia seguinte, regressou tudo à “normalidade”.

Na mesma linha, uma falha no hardware interrompeu 8 mil pagamentos e mais de 700 operações com títulos no dia 27 de fevereiro. Um dia depois foram liquidadas todas as operações pendentes.

O Banco de Portugal está a trabalhar num Plano de Resiliência, para responder a eventos extremos.

Há menos fraude

Nos primeiros seis meses de 2025, “a fraude associada aos pagamentos em Portugal diminuiu e mantém-se em níveis reduzidos”, de acordo com o relatório.

Por cada milhão de operações, registam-se 66 fraudes com cartões de pagamento, quatro em débitos diretos e 10 nas transferências.

A maioria das fraudes com cartão, 70%, passa pelo roubo de dados, resulta de uma ordem de pagamento feita pelo infrator. O mesmo acontece nas transferências, onde já não é frequente a manipulação dos utilizadores, mas ordens diretas de pagamento pelo infrator (84%).

Mais de metade das fraudes com cartão (54,5%) são assumidas pelas instituições. Já nas transferências, os clientes suportaram em 2025 84% das perdas.

Com a dupla autenticação, quando o cliente adiciona o respetivo PIN às operações, está a assumir a responsabilidade em caso de fraude. Por outro lado, as novas regras permitiram diminuir as burlas. Em dois anos, evitaram-se 6,5 milhões de perdas financeiras por manipulação do ordenante, segundo o banco central.